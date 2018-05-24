Demans hastalarına umut olacaklar

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Programı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Çoban, demanslı hastalara bakım verenlere yönelik politika geliştirmek, eğitim ve psikolojik destek sağlamak amacıyla "Care For Carers" projesini hazırladıklarını söyledi.
Aynı zamanda Sağlık İdarecileri Derneği üyesi olan Çoban, derneğin desteğiyle hazırlanan "Care For Carers" projesinin 6 ülkede uygulandığını, demansın herkesin her an karşılaşabileceği, çağın vebası olan önemli bir sağlık sorunu olduğunu dile getirdi.
"Bize sadece kuş uçumu uzaklıkta bir hastalık. O nedenle de herkes demans olabilir." diyen Çoban, hazırladıkları "Care For Carers" projesinin Türkiye, Avusturya, Hollanda, İsveç, İtalya ve Birleşik Krallık'ta yürütüldüğünü aktardı.
Proje kapsamında demanslı hastalara bakım verenlere yönelik "www.careforcarers.eu/tr" adlı eğitim sitesi kurduklarını vurgulayan Çoban, şunları kaydetti:
"Demanslı hastaya bakım verenler için en kıymetli şey zamandır. O yüzden de onların zamanını almadan, onlara destek vermek için eğitim sitesi geliştirdik ve istedikleri zaman bu siteye girerek, demans hakkında bilgi ediniyorlar. Bakım hizmeti veren 300 kişiye de yüz yüze eğitim verdik. Demansa yönelik politikaları, sosyal destek sistemlerini geliştirdik. Projemiz çok etkili gidiyor."
Proje çerçevesinde hazırladıkları eğitim sitesine beklenenin üzerinde katılım olduğuna işaret eden Çoban, Avrupa Birliği ülkelerinde ciddi anlamda Türk nüfusunun arttığını, demansla ilgili bilgilere rahatlıkla sitelerinden ulaşılabileceğini ifade etti.
Avusturya, Hollanda, İsveç, İtalya, Türkiye ve Birleşik Krallık olmak üzere 6 dilde demansa yönelik web sitesi kurduklarını bildiren Çoban, siteye özellikle İngiltere ve Türkiye'den yoğun talep olduğunu söyledi.
Çoban, 300 bin avro bütçeli proje bittikten sonra genişletip, daha büyük bütçeli proje yapmayı hedeflediklerini, demans hastalarına bakımla ilgili formatlar geliştirdiklerine işaret ederek, "Hedefimiz demansla birlikte yaşayan ailelere el uzatıp, onlara eğitim desteği vermekti. Onları anladığımızı gösterebilmekti. Gelen tepkiler çok olumluydu. Hasta yakınları da yaşadıkları tecrübelerle katkı sunmak istiyorlar." dedi.
Demansın herkes için özel bir hastalık olduğunu, her demans hastası için ayrı bakım gerektiğini vurgulayan Çoban, şöyle devam etti:
"Demansta Türkiye olarak şanslıyız çünkü Türkiye toplumu her zaman mağdurun yanındadır. O nedenle demanslı hastayı, Türk toplumu hiçbir zaman dışlamamış her zaman elini uzatmış, fakat el uzatma bazen farkında olmadan yanlış olabiliyordu. Bu kapsamda doğru eli doğru zamanda uzatmayı hedefliyoruz."
Yaşlılık hastalığı olarak bilinen bu hastalığın artık gençlerde de görülebildiğini dile getiren Çoban, 70 yaşın üzerindeki her 10 kişiden birinin demanslı olduğunu anlattı.
Çoban, "Sadece Almanya'da 30 bin bakım personeline ihtiyaç var. Tüm Avrupa'da ise 150 bin demans hastasına bakacak personele ihtiyaç duyuluyor. Projeyle profesyonel bakım personeli bulamayan ailelere demansla ilgili bakım eğitimi vermeyi amaçladık." diye konuştu.
- "30 bin yaşlı bakım teknikeri işsiz"
Türkiye'de 30 binin üzerinde yaşlı bakın teknikerinin işsiz olduğuna da dikkati çeken Çoban, şunları söyledi:
"Yasal düzenleme olduğunda rahatlıkla bakım sektöründen yararlanabilecekler. Onlar bizim demanslı hastalarımıza bakmak istiyorlar ama yasal düzenlemeden yaşlılarımıza el uzatamıyorlar. Üniversitelerde yaklaşık 40 yaşlı bakım teknikeri bölümü var, bölümden öğrenciler hep işsiz mezun oluyor."
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