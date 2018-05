Demans hastalarına umut olacaklar

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Programı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Çoban, demanslı hastalara bakım verenlere yönelik politika geliştirmek, eğitim ve psikolojik destek sağlamak amacıyla "Care For Carers" projesini hazırladıklarını söyledi.

Aynı zamanda Sağlık İdarecileri Derneği üyesi olan Çoban, derneğin desteğiyle hazırlanan "Care For Carers" projesinin 6 ülkede uygulandığını, demansın herkesin her an karşılaşabileceği, çağın vebası olan önemli bir sağlık sorunu olduğunu dile getirdi.

"Bize sadece kuş uçumu uzaklıkta bir hastalık. O nedenle de herkes demans olabilir." diyen Çoban, hazırladıkları "Care For Carers" projesinin Türkiye, Avusturya, Hollanda, İsveç, İtalya ve Birleşik Krallık'ta yürütüldüğünü aktardı.

Proje kapsamında demanslı hastalara bakım verenlere yönelik "www.careforcarers.eu/tr" adlı eğitim sitesi kurduklarını vurgulayan Çoban, şunları kaydetti:

"Demanslı hastaya bakım verenler için en kıymetli şey zamandır. O yüzden de onların zamanını almadan, onlara destek vermek için eğitim sitesi geliştirdik ve istedikleri zaman bu siteye girerek, demans hakkında bilgi ediniyorlar. Bakım hizmeti veren 300 kişiye de yüz yüze eğitim verdik. Demansa yönelik politikaları, sosyal destek sistemlerini geliştirdik. Projemiz çok etkili gidiyor."