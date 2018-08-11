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Demet Akalın coşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 13:01 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir diskoda sahneye çıkan pop müzik şarkıcısı Demet Akalın, hareketli parçalarıyla hayranlarını coşturdu.

Demet Akalın coşturdu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki bir diskoda sahneye çıkan pop müzik şarkıcısı Demet Akalın, hareketli parçalarıyla hayranlarını coşturdu.
Sevilen şarkıcı Demet akalın, Marmaris'teki 2 bin 500 kişilik bir diskoda sahneye çıktı. Konser öncesinde Rus kadın dansçılar gösteri sundu. DJ'lerin hareketli parçalar çalmalarının ardından, Demet Akalın, saat 01.30'da alkışlar eşliğinde sahneye çıktı. Sahneden hayranlarına "Hoş geldiniz" diyen Akalın, dövizdeki artışla ilgili imada bulunarak, "Dolarım yok, çok rahatım" dedi.
Akalın, kendisine eşlik eden dansçı kadınlarla birlikte oynayarak coşkuyu artırdı. Art arda popüler, hareketli parçalarını seslendiren Akalın, hayranlarını eğlendirdi. 2 saat sahnede kalan Akalın, hayranlarından gelen şarkı isteklerini de geri çevirmedi. Duygusal şarkıları kalabalıkla birlikte seslendiren Demet Akalın, program sonunda "Kafanıza bir şey takmayın, eğlenin" diyerek sahneden ayrıldı.

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Demet Akalın coşturduDemet Akalın coşturduDemet Akalın coşturduDemet Akalın coşturdu

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