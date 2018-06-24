HABER

 DEMET AKBAĞ VE YALIN OYUNU KULLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 10:20 | Son Güncelleme

İstanbul'da ünlü isimler oylarını kullanıyor.

Haber-Kamera: Ali DANAŞ - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)
İstanbul'da ünlü isimler oylarını kullanıyor.
Bebek'te bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'na eşi ve oğluyla gelen Oyuncu Demet Akbağ, oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ailesiyle oy kullanmaya geldiğini ifade eden Demet Akbağ, "Hayırlı uğurlu olsun memleketimize. Oğlumla geldim o da oy kullandı bugün. Onun da ilk oy kullanışı. Ailecek geldik oyumuzu kullandık, şimdi de evimizde oturup seçim sonuçlarını takip edeceğiz" diye konuştu.
Şarkıcı Yalın da oyunu Beşiktaş'taki Lütfi Banat İlkokulu'nda kullandı. Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Yalın, "Güzel ülkemin her bireyine hayırlı olacak sonuç olsun" dedi.

Görüntü Dökümü;
-------
- Demet Akbağ'ın açıklamaları
- Oy kullanmasından detaylar
- Yalın'ın oy kullanması
- Açıklamaları

PARTNERTitreşimli kilot sosyal medyayı salladı!Titreşimli kilot sosyal medyayı salladı!
Malatya'da bin 974 sandıkta oy kullanma işlemi başladıMalatya'da bin 974 sandıkta oy kullanma işlemi başladı
Cami inşaatında ölümüne poz verdiCami inşaatında ölümüne poz verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

PKK'nın Kandil'de terk ettiği kontrol noktası böyle görüntülendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.