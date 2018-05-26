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Demir çelik işçilerinin zorlu ramazan mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 13:14 | Son Güncelleme

Karabük'te, haddehanelerde bin 200 derece sıcaklığın karşısında çalışan işçiler, ramazan ayında zor da olsa oruç ibadetlerini yerine getirebilmenin sevincini yaşıyor

Karabük'te, haddehanelerde bin 200 derece sıcaklığın karşısında çalışan demir çelik işçileri, ramazan ayında zor da olsa oruçlarını tutarak ibadetlerini yerine getiriyor.

Bazı işlerin insan gücüyle yapıldığı haddehanelerde işçiler, ramazanda hem ibadetlerini yerine getiriyor hem de 800 ila bin 200 derece arasında değişen sıcaklık karşısında işlerine devam ediyor.

Bin 200 derecelik ocaktan çıkan ürünler işçiler tarafından demir makas aracılığıyla alınırken, işçilerin sıcaktan etkilenmemesi için ise dev pervanelerle çalışma alanı serinletiliyor.

İşçilerden Hilmi Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada, demir çelik işinin zor olduğunu söyledi.

Kütüklerin ocaktan ilk çıktığında sıcaklığının bin 180 derece olduğunu, bunun da oruçluyken kendilerini biraz zorladığını ifade eden Eker, "Oruçlu olmak inanç meselesi. İnandıktan sonra oruç dokunmuyor. Yıllardır demir sıcaklığına alışkınız." dedi.

İşçilerden Metin Kalaycı da Allah'ın izniyle ne kadar sıcak olsa da ibadetlerini yerine getirmeye çalıştıklarını belirtti.

Fabrikada sıcaklığın 30-40 derece arasında değiştiğini vurgulayan Kalaycı, "Bu zor şartlarda orucumuzu tutuyoruz. Fırınlarda 750-800 civarında bir sıcaklık var. Bu sıcaklıkta zor oluyor ama çalışıyoruz, bir şekilde ekmek kavgası." ifadelerini kullandı.

Demir çelik işçisi Ali Koçoğlu ise aşırı sıcak bir ortamda çalıştıklarını ancak Allah'ın kendilerine yardım ettiğini kaydetti.

Bir sıkıntıları olmadığını anlatan Koçoğlu, "Bütün kolaylıkları işverenimiz sağlıyor. Gerekenleri karşılıyor. Allah da yardım ediyor, orucumuzu tutuyoruz." diye konuştu.

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Demir Çelik haddehane işçi Karabük ORUÇ ramazan ayı

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