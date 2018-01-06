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Demir Kilise yarın açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 13:37 | Son Güncelleme 1 saat önce

İstanbul Balat’ta bulunan Demir Kilise’nin (Sveti Stefan Kilisesi) restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının akabinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde 7 Ocak 2018 tarihinde açılışı gerçekleştirilecek.

Demir Kilise yarın açılıyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bulgar Ortodokslar için tarihi önem taşıyan Demir Kilise’nin açılış merasiminde, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da hazır bulunacağı belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız, açılış merasiminin ardından Sayın Borisov’u İstanbul’da kabul edeceklerdir" denildi.

DEMİR KİLİSE

İstanbul, Fatih'te, Balat'la Fener semtleri arasında Haliç kıyısında yer alan Demir Kilise, Bulgar Eksarhhanesi'ne bağlıdır. Apsis cephesi, Haliç boyunca uzanan Balat Vapur İskelesi Caddesi'ne, giriş cephesi ise buna paralel olan Mürsel Paşa Caddesi'ne bakmaktadır. En ilginç yanı tümüyle demir malzemeden ve prefabrik olarak yapılmış olmasıdır. Planı, uzunlamasına kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda, Haliç kıyısına dik konumda, üç nefli bir bazilikadır. Bu plan 3 m'lik bir aks sistemine yerleştirilmiştir. Yan neflerin genişliği 1 aks (3 m), orta nefin genişliği 2 aks (6 m) tutulmuştur. Kilisenin dikdörtgen biçimindeki kütlesinin güneybatı ucunda, orta nef yarım aks boyu (1.5 m) çıkıntı yaparak giriş bölümünü, kuzeydoğu ucunda da 1 aks boyu (3 m) çıkıntı yaparak yarım sekizgen biçimindeki apsisi oluşturur. Transept de orta nef gibi 2 aks genişliğindedir ve uçları iki yanda ana kütelden yarımşar aks boyu dışa taşar. Böylece yapının uzunluğu 10.5 aks boyu, eni ise nefler hizasında 4, transept hizasında da 5 aks boyu olmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan istanbul Demir Kilise

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bulgaristandaki camilerimizle de bu şekilde ilgilenililiyor mudur
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