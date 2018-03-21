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Demir mazgalın altında kalan köpek için itfaiye seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 16:47 | Son Güncelleme

Ordu’da bir demir mazgalın altında kalan köpek için itfaiye ekipleri seferber oldu.Ordu’nun Altınordu ilçesinde terk edilmiş bir binada yiyecek arayan köpek, bu sırada pencere güvenlik demiri olarak bilinen mazgalın altında kaldı.

Demir mazgalın altında kalan köpek için itfaiye seferber oldu

Ordu’da bir demir mazgalın altında kalan köpek için itfaiye ekipleri seferber oldu.
Ordu’nun Altınordu ilçesinde terk edilmiş bir binada yiyecek arayan köpek, bu sırada pencere güvenlik demiri olarak bilinen mazgalın altında kaldı. Mazgalın altında bir süre çırpınan ancak kurtulamayan köpeğin durumu itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonunda demir mazgalı tek tek keserek köpeği kurtardı.

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