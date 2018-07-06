Demir parmaklıklara sıkışan köpeği kurtardı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde mezarlığın demir parmaklıklarına sıkışan köpeği, bir vatandaş kurtardı. Kurtarma anı cep telefonuna yansıdı.
Yenimahalle'de Karşıyaka Mezarlığı'nın demir parmaklıklarına sıkışan köpeği fark eden bir vatandaş, sağanağa rağmen hayvanın yanına gitti. Adı öğrenilemeyen vatandaş, köpeği parmaklıklardan kurtardı, ardından yolun karşısına geçerek güvenli bir alana bıraktı. Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan kurtarma çalışması büyük beğeni topladı.
Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'
Trump'tan şok çıkış: Enayiyiz biz
Aydın'da gençleri kumara alıştırdığı iddia edilen bakkal gözaltına alındı
Katil koca anlattı, mahkeme buz kesti! 'Gel sana sevgilimi göstereyim'
Kışlada seks skandalı ortaya çıktı, Kraliçe ziyaret etti
Muharrem İnce'den Erdoğan'a flaş çağrı
Aşk Adası yarışmacısı Megan Hanson'un eski fotoğrafını görenin ağzı açık kaldı
Tatil planı yapanlar bu tuzağa düşmeyin!
Gaziantep'te tehlikeli gerginlik! Cinsel istismar iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
Isparta'da korkunç olay! 15 yaşındaki kız evde intihar etti
Müge Anlı’ya haber verin: NASA’nın uzay aracı kayboldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum