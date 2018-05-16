"Demir Perde Bisiklet Rotası" Trakya turizmini hareketlendirecek

Son 20 yıldır bisiklet turizminin gelişme gösterdiğini belirten Cramer, "Bisiklet turizmi aynı zamanda doğa dostudur. Bisiklet turizmi aynı zamanda sağlıklı bir eylemdir. Bisiklet sürmeyenler sürenlere göre 3 kat daha fazla hasta oluyor. Ayrıca bisiklet sürenler, sürmeyenlerden 5 yıl daha fazla yaşıyor. 20 ülkeden bisikletçilerin dahil olduğu Demir Perde Bisiklet Rotası, turizme katkı sağlıyor. Bu ülkelerden 15'i Avrupa Birliği ülkesi. Rotanın Edirne ve Kırklareli güzergahı da turizm hareketine katkı sağlayacaktır." dedi.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili, Turizm ve Ulaşım Komisyonu Başkanı Michael Cramer, Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) tarafından Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği'nde düzenlenen toplantıda, Demir Perde Rotası'nın Varşova Paktı ülkeleri Norveç, Rusya sınırı ile Bering Boğazı'ndan başlayıp Edirne'ye kadar ulaştığını söyledi.

EDOSK Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Akman da Avrupa Parlamentosu Milletvekili Cramer'in Edirne'de hafta sonu düzenlenen 10. Uluslararası Bisiklet Şenliği ve Avrupa Günü etkinliğine katıldığını hatırlattı. Etkinlik kapsamında Cramer'in, aralarında Bulgaristan ve Yunanistan'dan bisikletçilerin de bulunduğu yaklaşık 500 bisikletçi ile pedal çevirdiğini anlatan Akman, Demir Perde Bisiklet Rotası ile bölgede turizme katkı sağlayan etkinlikler ve bisiklet turları düzenleneceğini kaydetti.

EDOSK Bisiklet Sorumlusu Ergun Gözet de bisiklet sporunun gelişimi için 10 yıldır mücadele ettiklerini söyledi. Trakya'daki bisiklet rotalarının yaygınlaşması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Gözet, yetkililerin de rota güzergahlarının düzenlenmesi ve bisiklet yollarının yaygınlaşması için çalışmalar yapması gerektiğini kaydetti.

Michael Cramer ve EDOSK üyeleri, toplantının ardından Edirne ve Kırklareli güzergahında keşif turu gerçekleştirecek.

-Rota

EuroVelo olarak da bilinen Demir Perde Bisiklet Rotası, proje olarak 1995 yılında Avrupa Bisiklet Federasyonu'nun gözetiminde başlatıldı. Finlandiya'dan başlayarak 20 ülkeyi kapsayan bisiklet rotası, 10 bin kilometreden oluşuyor.

Politika, turizm, kültür ve doğa rotası olarak tanımlanan Demir Perde Bisiklet Rotası'nın 2020 yılında tamamlanması öngörülüyor.