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Demircan: (Sütlüce'deki bina) Ruhsatsız, iskansız ve temelinde sorun var

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 12:07 | Son Güncelleme

BEYOĞLU Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Sütlüce'de yıkılmak tehlikesiyle karşı karşıya olan binaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cansel KİRAZ- Güven USTA/İSTANBUL (DHA) BEYOĞLU Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Sütlüce'de yıkılmak tehlikesiyle karşı karşıya olan binaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demircan, şöyle konuştu:

"Burada bir istinat duvarı var normalde boşluğun arkasında şu an görmediğimiz bir duvar. Bu duvarın arkasındaki kum aşırı yağmurlardan şişiyor. Şişince patlıyor. Arkadaki dolgu tamamen yeni yapılan bir inşaatın çukuruna doluyor. Bu arada hemen arkada şu anda yıkım tehlikesi, bina 1994'te kaçak olarak yapılmış. Ruhsatsız, iskansız ve temelinde sorun var. Şu anda belediye ve kaymakamlık olarak devletin bütün birimleri olarak tedbirimizi cana zarar gelmesin düşüncesiyle binaları tahliye ettik şu anda gelişmeleri izliyoruz. Göründüğü gibi artık yaşanabilecek durumda değil özellikle baştaki binayı da tedbiren boşalttık. Kırmızı renkli görünen bina 2008'de yapılmış. Ruhsatlı bir bina olarak yapılmış. Tedbiren onu da tahliye ettik."

(FOTOĞRAF)

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