HABER

Demircan, Ukrayna Sağlık Bakanı Suprun'la bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 14:22 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Demircan: - "Tıbbi cihazların Türkiye'de üretilmesi için yabancıların, bu cihazları üreten yerli ortaklar bularak onlarla birlikte ülkemizde üretim yapmalarını sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunun ihalesi de yapılacak" - "(Şehir hastaneleri) Yarın Kayseri'de 5'incisini açacağız ve 2018 yılı içerisinde Elazığ, Manisa, Eskişehir ve Ankara hastanemizi açmış olacağız" - Ukrayna Sağlık Bakanı Suprun: - "Türkiye hükümetine teşekkür etmek istiyorum. Üç yıldır düzenli olarak Ukrayna'da devam eden savaşta vefat eden askerlerimizin ailelerini kabul ediyorsunuz ve rehabilitasyonları için onları ağırlıyorsunuz"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Tıbbi cihazların Türkiye'de üretilmesi için yabancıların, bu cihazları üreten yerli ortaklar bularak onlarla birlikte ülkemizde üretim yapmalarını sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunun ihalesi de yapılacak." dedi.

Sağlık Bakanı Demircan, Ukrayna Sağlık Bakanı Ulana Suprun'la Sağlık Bakanlığının Bilkent yerleşkesindeki makamında bir araya geldi.

Kabul sonrası yaptığı açıklamada ziyaretinden dolayı Suprun'a teşekkür eden Demircan, sağlık ve sağlık hizmetlerine erişimin her insanın en temel hakkı olduğuna dikkati çekti.

Demircan, sağlıkta edinilen bütün tecrübeleri dost, kardeş ülkelerle paylaşmak için gereken bütün gayreti gösterdiklerini ve bu çerçevede Ukrayna ile de iş birliğini daha güçlü ve işlevsel bir zemine taşımak istediklerini kaydetti.

Demircan, Türkiye'nin son 16 yılda sağlıkta dünyanın dikkatle izlediği ilerlemeler yaşadığına işaret ederek farklı kurumlara bağlı olan hastanelerin tek kurum adı altında toplandığını, kamu, özel ve vakıf olmak üzere üç sistemin uygulandığını, vatandaşların tamamının da sosyal güvenlik şemsiyesi altına alındığını anlattı.

- Şehir hastanelerinin 5'incisi Kayseri'de açılacak

Şehir hastaneleri ve kamu kaynaklarıyla yenilenen birçok hastane aracılığıyla sağlık hizmetlerinin altyapısını güçlendirdiklerini belirten Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehir hastanelerimizden dört tanesi 2017'de faaliyete geçti. Yarın da Kayseri'de 5'incisini açacağız ve 2018 yılı içerisinde Elazığ, Manisa, Eskişehir ve Ankara hastanemizi açmış olacağız. Türkiye'de bu alandaki en modern ve büyük tesislerden biri olan şehir hastanelerimizin açılmasıyla vatandaşlarımız daha yüksek standartta sağlık hizmetine kavuşacak."

Türkiye'nin sağlık turizmi açısından da dünyanın önemli bir merkezi olma konumuna kavuştuğuna, ilaçta yerlileşmede önemli mesafe katedildiğine ve tüketilen ilaçların yüzde 80'inin Türkiye'de üretildiğine vurgu yapan Demircan, "Tıbbi cihazların Türkiye'de üretilmesi için yabancıların, bu cihazları üreten yerli ortaklar bularak onlarla birlikte ülkemizde üretim yapmalarını sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunun ihalesi de yapılacak." ifadesini kullandı.

Demircan, Ukrayna'nın gelişmesinde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarının altını çizerek, iki ülke arasındaki ekonomik faaliyetlerin son dönemde yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdiği bilgisini paylaştı.

- "Tecrübeleriniz paha biçilemez"

Ukrayna Sağlık Bakanı Ulana Suprun ise Türkiye'deki sağlık sisteminin dönüşümüyle ilgili iki gün boyunca gerçekleştirdiği temaslara değinerek, "Biz şu an genel sigortaya geçiriyoruz. 2002'de siz bu dönüşüme başladınız, biz daha yeni adım atıyoruz. Aynı zamanda acil yardım hizmetleri konusunda da tecrübeleriniz paha biçilemez. Bu konuda da tecrübe alışverişinde bulunmak isteriz." dedi.

Sağlık eğitimine de çok önem verdiklerini dile getiren Suprun, bu konuda ortak projelerin geliştirilebileceğini söyledi.

Suprun, Türkiye'ye Suriye'den gelen yardıma muhtaç vatandaşların bulunduğunu ve Ukrayna'nın da göç ettirilen vatandaşlar nedeniyle zor zamanlardan geçtiğini anlatarak, "Türkiye hükümetine teşekkür etmek istiyorum. Üç yıldır düzenli olarak Ukrayna'da devam eden savaşta vefat eden askerlerimizin ailelerini kabul ediyorsunuz ve rehabilitasyonları için onları ağırlıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz, çok minnettarız." dedi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! İzinler durdurulduResmi Gazete'de yayımlandı! İzinler durduruldu
Çukur dizisi gerçek oldu!Çukur dizisi gerçek oldu!
Mezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldıMezuniyet töreni kabus oldu! Herkes telefona sarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sağlık Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Şehir Hastaneleri tıbbi cihazlar Ukrayna Sağlık Bakanı Ulana Suprun

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

24 Haziran seçimleri öncesi çarpıcı açıklamalar: Büyük operasyon geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Başbakan'ın müjdesini verdiği emekli ikramiyesi, öğrenci affı ve imar barışı komisyondan geçti

Alaattin Saral yakalandı!

Alaattin Saral yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken CHP tweeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eskişehir Organize Sanayi Sitesi'nde yangın

Eskişehir Organize Sanayi Sitesi'nde yangın

Mihriban Zeren kimdir? Beyaz Show'da bir Avrupa güzeli: Mihriban Zeren!

Mihriban Zeren kimdir? Beyaz Show'da bir Avrupa güzeli: Mihriban Zeren!

Aslı Bekiroğlu kimdir? Beyaz Show, Aslı Bekiroğlu'yu konuk ediyor!

Aslı Bekiroğlu kimdir? Beyaz Show, Aslı Bekiroğlu'yu konuk ediyor!

Enis Arıkan kimdir? Beyaz Show'un bu akşamki konuğu Enis Arıkan!

Enis Arıkan kimdir? Beyaz Show'un bu akşamki konuğu Enis Arıkan!

İstanbul için korkutan haber: Depremden daha şiddetli olacak!

İstanbul için korkutan haber: Depremden daha şiddetli olacak!

Beste Uyanık kimdir? Beyaz Show'a konuk olan Beste Uyanık merak uyandırdı!

Beste Uyanık kimdir? Beyaz Show'a konuk olan Beste Uyanık merak uyandırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.