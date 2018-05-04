Demircan, Ukrayna Sağlık Bakanı Suprun'la bir araya geldi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Tıbbi cihazların Türkiye'de üretilmesi için yabancıların, bu cihazları üreten yerli ortaklar bularak onlarla birlikte ülkemizde üretim yapmalarını sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunun ihalesi de yapılacak." dedi.
Sağlık Bakanı Demircan, Ukrayna Sağlık Bakanı Ulana Suprun'la Sağlık Bakanlığının Bilkent yerleşkesindeki makamında bir araya geldi.
Kabul sonrası yaptığı açıklamada ziyaretinden dolayı Suprun'a teşekkür eden Demircan, sağlık ve sağlık hizmetlerine erişimin her insanın en temel hakkı olduğuna dikkati çekti.
Demircan, sağlıkta edinilen bütün tecrübeleri dost, kardeş ülkelerle paylaşmak için gereken bütün gayreti gösterdiklerini ve bu çerçevede Ukrayna ile de iş birliğini daha güçlü ve işlevsel bir zemine taşımak istediklerini kaydetti.
Demircan, Türkiye'nin son 16 yılda sağlıkta dünyanın dikkatle izlediği ilerlemeler yaşadığına işaret ederek farklı kurumlara bağlı olan hastanelerin tek kurum adı altında toplandığını, kamu, özel ve vakıf olmak üzere üç sistemin uygulandığını, vatandaşların tamamının da sosyal güvenlik şemsiyesi altına alındığını anlattı.
- Şehir hastanelerinin 5'incisi Kayseri'de açılacak
Şehir hastaneleri ve kamu kaynaklarıyla yenilenen birçok hastane aracılığıyla sağlık hizmetlerinin altyapısını güçlendirdiklerini belirten Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şehir hastanelerimizden dört tanesi 2017'de faaliyete geçti. Yarın da Kayseri'de 5'incisini açacağız ve 2018 yılı içerisinde Elazığ, Manisa, Eskişehir ve Ankara hastanemizi açmış olacağız. Türkiye'de bu alandaki en modern ve büyük tesislerden biri olan şehir hastanelerimizin açılmasıyla vatandaşlarımız daha yüksek standartta sağlık hizmetine kavuşacak."
Türkiye'nin sağlık turizmi açısından da dünyanın önemli bir merkezi olma konumuna kavuştuğuna, ilaçta yerlileşmede önemli mesafe katedildiğine ve tüketilen ilaçların yüzde 80'inin Türkiye'de üretildiğine vurgu yapan Demircan, "Tıbbi cihazların Türkiye'de üretilmesi için yabancıların, bu cihazları üreten yerli ortaklar bularak onlarla birlikte ülkemizde üretim yapmalarını sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunun ihalesi de yapılacak." ifadesini kullandı.
Demircan, Ukrayna'nın gelişmesinde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarının altını çizerek, iki ülke arasındaki ekonomik faaliyetlerin son dönemde yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdiği bilgisini paylaştı.
- "Tecrübeleriniz paha biçilemez"
Ukrayna Sağlık Bakanı Ulana Suprun ise Türkiye'deki sağlık sisteminin dönüşümüyle ilgili iki gün boyunca gerçekleştirdiği temaslara değinerek, "Biz şu an genel sigortaya geçiriyoruz. 2002'de siz bu dönüşüme başladınız, biz daha yeni adım atıyoruz. Aynı zamanda acil yardım hizmetleri konusunda da tecrübeleriniz paha biçilemez. Bu konuda da tecrübe alışverişinde bulunmak isteriz." dedi.
Sağlık eğitimine de çok önem verdiklerini dile getiren Suprun, bu konuda ortak projelerin geliştirilebileceğini söyledi.
Suprun, Türkiye'ye Suriye'den gelen yardıma muhtaç vatandaşların bulunduğunu ve Ukrayna'nın da göç ettirilen vatandaşlar nedeniyle zor zamanlardan geçtiğini anlatarak, "Türkiye hükümetine teşekkür etmek istiyorum. Üç yıldır düzenli olarak Ukrayna'da devam eden savaşta vefat eden askerlerimizin ailelerini kabul ediyorsunuz ve rehabilitasyonları için onları ağırlıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz, çok minnettarız." dedi.
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