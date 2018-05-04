Demircan, Ukrayna Sağlık Bakanı Suprun'la bir araya geldi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Tıbbi cihazların Türkiye'de üretilmesi için yabancıların, bu cihazları üreten yerli ortaklar bularak onlarla birlikte ülkemizde üretim yapmalarını sağlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunun ihalesi de yapılacak." dedi.

Sağlık Bakanı Demircan, Ukrayna Sağlık Bakanı Ulana Suprun'la Sağlık Bakanlığının Bilkent yerleşkesindeki makamında bir araya geldi.

Kabul sonrası yaptığı açıklamada ziyaretinden dolayı Suprun'a teşekkür eden Demircan, sağlık ve sağlık hizmetlerine erişimin her insanın en temel hakkı olduğuna dikkati çekti.

Demircan, sağlıkta edinilen bütün tecrübeleri dost, kardeş ülkelerle paylaşmak için gereken bütün gayreti gösterdiklerini ve bu çerçevede Ukrayna ile de iş birliğini daha güçlü ve işlevsel bir zemine taşımak istediklerini kaydetti.

Demircan, Türkiye'nin son 16 yılda sağlıkta dünyanın dikkatle izlediği ilerlemeler yaşadığına işaret ederek farklı kurumlara bağlı olan hastanelerin tek kurum adı altında toplandığını, kamu, özel ve vakıf olmak üzere üç sistemin uygulandığını, vatandaşların tamamının da sosyal güvenlik şemsiyesi altına alındığını anlattı.