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Demircan'dan Anneler Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 15:13 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: - "Anne, bir milleti millet yapan değerleri yoğuran mukaddes bir el, toplumun ilk hücresini oluşturan ailenin de mimarıdır"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Anne, bir milleti millet yapan değerleri yoğuran mukaddes bir el, toplumun ilk hücresini oluşturan ailenin de mimarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Demircan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, anneliğin yaşamın en büyük mucizelerinden biri olduğunu belirterek annelerin sevgilerinin karşılıksız, yaşamlarının özveri dolu olduğunu bildirdi.

Hz. Muhammed'in "Cennet, anaların ayakları altındadır" hadisini hatırlatan Demircan, "Anne, bir milleti millet yapan değerleri yoğuran mukaddes bir el, toplumun ilk hücresini oluşturan ailenin de mimarıdır. Bu özel günde, evlatlarına sarılamayan yüreği yaralı şehit annelerine minnet ve şükranlarımı sunuyor, evlat acısı yaşayan annelerin acısını yüreğimde hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Demircan, sevgilerin en büyüğünü hak eden, insanları her zaman sevgiyle kucaklayan tüm annelerin "Anneler Günü"nü kutlayarak ellerinden öptüğünü kaydetti.

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anneler günü Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

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