Demircan'dan Anneler Günü mesajı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Anne, bir milleti millet yapan değerleri yoğuran mukaddes bir el, toplumun ilk hücresini oluşturan ailenin de mimarıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Demircan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, anneliğin yaşamın en büyük mucizelerinden biri olduğunu belirterek annelerin sevgilerinin karşılıksız, yaşamlarının özveri dolu olduğunu bildirdi.
Hz. Muhammed'in "Cennet, anaların ayakları altındadır" hadisini hatırlatan Demircan, "Anne, bir milleti millet yapan değerleri yoğuran mukaddes bir el, toplumun ilk hücresini oluşturan ailenin de mimarıdır. Bu özel günde, evlatlarına sarılamayan yüreği yaralı şehit annelerine minnet ve şükranlarımı sunuyor, evlat acısı yaşayan annelerin acısını yüreğimde hissediyorum." ifadelerini kullandı.
Demircan, sevgilerin en büyüğünü hak eden, insanları her zaman sevgiyle kucaklayan tüm annelerin "Anneler Günü"nü kutlayarak ellerinden öptüğünü kaydetti.
Türkiye’den Irak’a giriş ve çıkışlar durduruldu
İsrail'in Suriye saldırısında ölü sayısı açıklandı
Balkondan çığlık atarak yardım istedi
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Dünya bu öğretmeni konuşuyor! Kreşte skandal olay
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Müjde! YouTube’un göz kamaştıran özelliği iPhone’a geldi
Karabük'te 70 üniversite öğrencisi berberin kendilerini dolandırdığı iddiasıyla polise şikayette bulundu
Kültür ve Turizm Bakanlığı kapatılıyor mu?
İstanbul, Ataşehir'de skandal! Kız öğrencilerin fotoğraflarını çekip taciz etti!
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 0 yorum