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Demirci'de 255 konut sahiplerine teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 19:36 | Son Güncelleme

Demirci'de 255 konut sahiplerine teslim edildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan 255 konut törenle sahiplerine verildi.

Demirci Meslek Yüksek Okulu bahçesinde yapılan anahtar teslim törenine Manisa Milletvekilleri Recai Berber, Uğur Aydemir, Belediye Başkanı Selami Selçuk, AK Parti Demirci İlçe Başkanı Mehmet Acar, MHP İlçe Başkanı Yılmaz Ayhan, TOKİ Manisa İl Temsilcisi Eray Hatipoğlu, sivil toplum kuruluşu başkanları, mahalle muhtarları ve konut sahipleri katıldı.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, törende yaptığı konuşmada, bugüne kadar yüz binlerce konut inşa eden TOKİ'nin dar ve orta gelirlileri ev sahibi yapmaya devam ettiğini belirterek "Demirci'mize TOKİ tarafından 255 konut yapılarak tamamlandı. Bunların 104 dairesi 3+1, 151 dairesi de 2+1'dir. Konutların yatırım bedeli 22 milyon Türk lirasıdır. Vatandaşlarımız burada kira öder gibi taksitlerini ödeyerek ev sahibi olacaklar." dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, TOKİ'nin yaptığı çalışmalara değinerek "Türkiye her alanda gelişirken, terör unsurlarına karşı da mücadelesine devam ediyor. Bu vatan kıyamete kadar bu millet var oldukça Türk yurdu olarak yaşayacak. Ne Suriye'nin kuzeyinde, ne Irak'ın kuzeyinde Türkiye'ye tehdit oluşturacak en ufak terör unsuru kalmayıncaya kadar bu harekatlar devam edecek. Türkiye'nin gücü var ve başaracak." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından vatandaşlara evlerinin anahtarı teslim edildi.

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Demirci ev Manisa TOKİ tören

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