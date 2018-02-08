Demircililer MASKİ hizmetlerinden memnun

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Demirci programı kapsamında Kaplıcalar mevkii ile Yağmurlar ve Mahmutlar mahallelerini ziyaret ederek, hayata geçirilen altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Vatandaşlar ve mahalle muhtarları MASKİ’ye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Demirci programı kapsamında MASKİ tarafından altyapı çalışmaları gerçekleştirilen mahalleleri de ziyaret etti. Mahalle ziyaretlerinde Genel Müdür Coşkun’a; İçme Suyu Daire Başkanı Erdal Nohutçu, Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinasyon İşleri Müdürü Kazım Aysan ve MASKİ ilçe Şefi Gökhan Demir eşlik etti. Öncelikle Yağmurlar Mahallesi’nde inşa edilerek mahallenin yağmursuyu çilesini ortadan kaldıran menfezlerin yer aldığı bölgeyi inceleyen Coşkun ve beraberindekiler, ardından Kaplıcalar mevkiinde yapılan dere temizlik çalışmasını gezdi.

Mahmutlar’a ‘Hayırlı olsun’ ziyareti

Genel Müdür Coşkun’un Demirci’deki son durağı ise Mahmutlar Mahallesi oldu. Coşkun, mahalle girişinde Mahmutlar Mahalle Muhtarı Nurullah Koyunoğlu ve mahalle sakinleri tarafından karşılandı. Mahalledeki cazibeli su kaynağının içme suyu deposuna iletilmesini sağlayan 30 yıllık terfi hattını yenilemek için MASKİ ekipleri, ilk etapta 6 kilometre uzunluğunda yeni bir hat döşeyerek su ihtiyacını giderdi. Vatandaşların yaz aylarında da sıkıntı çekmemeleri adına başka bir bölgeden 3 kilometre daha hat döşeme çalışması gerçekleştirilecek.