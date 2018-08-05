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Demirkazık Dağı uluslararası düzeyde tanıtılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 11:51 | Son Güncelleme

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek: "Amacımız hem Demirkazık Dağı'nı hem de Aladağlar'ı uluslararası düzeyde tanıtmak, bu destinasyona daha çok turist çekmek"

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, hem Demirkazık Dağı'nı hem de Aladağlar'ı uluslararası düzeyde tanıtarak daha çok turist çekmek istediklerini söyledi.

Şimşek, Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde, ilgili kurum müdürleri, kaymakamlar, belediye başkanları, öğretim görevlileri ve muhtarlarla bir araya gelerek Aladağlar Dağcılık Turizmi Çalıştayı düzenledi. Toplantının ardından Şimşek ve beraberindekiler, Aladağlar Milli Parkı'nda yer alan Emli Vadisi'ni gezdi.

Şimşek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Aladağlar Milli Parkı'nın Adana, Kayseri ve Niğde il sınırlarında yaklaşık 550 bin dekarlık araziye sahip olduğunu ve 150 bin dekarının Niğde sınırlarında yer aldığını söyledi.

Aladağlar Milli Parkı'nın birçok özelliğinin bulunduğunu belirten Şimşek, "Her şeyden önce birçok endemik canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca ekoturizm, tabiat, dağ kayağı, bisiklet, yürüyüş ve dağcılık turizmi için çok elverişli. Milli parkımız içerisinde Demirkazık Dağı bulunuyor. Demirkazık zirvesinin yüksekliği 3 bin 756 metre, 3 binin üzerinde de 30 zirve var." dedi.

Dağa tırmanmak için farklı zorluk derecesinde birçok güzergah bulunduğunu ifade eden Şimşek, dağın bu yönüyle profesyonel ve amatör dağcılar için elverişli olduğunu aktardı.

Demirkazık'ın, dünya dağcılığının "mabedi" olarak nitelendirildiğini ile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Amacımız, hem Demirkazık Dağı'nı hem de Aladağlar'ı uluslararası düzeyde tanıtmak, bu destinasyona daha çok turist çekmek. Bu amaca yönelik Niğde Valiliği olarak hayata geçirdiğimiz 'Marka Kent Niğde' projesinin bir ayağı olarak da çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda hedeflerimizi ortaya koyduk. Bu hedeflere nasıl ulaşabileceğimizi konuştuk. Yine karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini ele aldık. İnşallah bu çalıştay neticesinde amacımıza ulaşırız ve yöremizi daha çok tanıtırız ve turist çekeriz."

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Anahtar Kelimeler:
Aladağlar Milli Parkı Demirkazık Dağı Emli Vadisi Niğde Vali Yılmaz Şimşek

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