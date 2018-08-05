Demirkazık Dağı uluslararası düzeyde tanıtılacak

NİĞDE (AA) - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, hem Demirkazık Dağı'nı hem de Aladağlar'ı uluslararası düzeyde tanıtarak daha çok turist çekmek istediklerini söyledi.

Şimşek, Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde, ilgili kurum müdürleri, kaymakamlar, belediye başkanları, öğretim görevlileri ve muhtarlarla bir araya gelerek Aladağlar Dağcılık Turizmi Çalıştayı düzenledi. Toplantının ardından Şimşek ve beraberindekiler, Aladağlar Milli Parkı'nda yer alan Emli Vadisi'ni gezdi.

Şimşek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Aladağlar Milli Parkı'nın Adana, Kayseri ve Niğde il sınırlarında yaklaşık 550 bin dekarlık araziye sahip olduğunu ve 150 bin dekarının Niğde sınırlarında yer aldığını söyledi.

Aladağlar Milli Parkı'nın birçok özelliğinin bulunduğunu belirten Şimşek, "Her şeyden önce birçok endemik canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Ayrıca ekoturizm, tabiat, dağ kayağı, bisiklet, yürüyüş ve dağcılık turizmi için çok elverişli. Milli parkımız içerisinde Demirkazık Dağı bulunuyor. Demirkazık zirvesinin yüksekliği 3 bin 756 metre, 3 binin üzerinde de 30 zirve var." dedi.