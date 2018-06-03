Demirkazık Dağı'nda 3 dağcı mahsur kaldı

NİĞDE (AA) - Niğde'de Demirkazık Dağı'nda yoğun sis nedeniyle mahsur kalan 3 dağcı için çalışma başlatıldı.
Bireysel tırmanış yapan 3 dağcı, 3 bin 750 rakımlı Demirkazık Dağı'nın zirvesine çıktı.
İnişe geçen 3 kişi, 3 bin 500 metrede Peck kulvarında yoğun sis nedeniyle mahsur kaldı.
Dağcıların haber vermesi üzerine bölgeye AKUT, AFAD, UMKE ve JAK ekipleri sevk edildi.
Durumu iyi olan dağcıların kurtarılmasında helikopter de kullanılacağı öğrenildi.
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