Demirkazık Dağı'nda 3 dağcı mahsur kaldı

"Telefonla yaptığımız görüşmeler sonuncunda inmeleri gereken yerin uzağında olduklarını anladık ve hava kapalı olduğu için de hareket etmemeleri gerektiğini, arama kurtarma ekiplerinin onlara ulaşacağını söyledik. UMKE, AFAD, AKUT ve JAK ekipleriyle aldığımız kararla ve helikopter çalışmasından sonra bekleme durumundayız. Bütün ekipler hazır şu anda. Helikopter birkaç sorti yaptı ancak teknik anlamda yakıt alması gerektiği için Adana'ya döndüler. Eğer hava iyi olursa helikopter veya 2 kişilik ekip, ip atarak inmeleri sağlanabilir."

Bir dağcının mide bulantısı yaşadığını anlatan Urcan, "3 bin 500 metrede mide bulantısı, baş ağrısı halsizlik çok normal belirtiler. Şu an tek sorun havanın yukarıda biraz soğuk olması. Sıfırın altına biraz yaklaşmıştır. Ancak girdikleri kulvar yaptıkları tırmanış geceyi çok rahat geçirebilecek olduklarını düşünüyoruz. Lakin o rota herkesin tırmanabileceği bir rota değil. Tırmanışa gecenin erken saatlerinde başladıkları için onları sıcak tutacak kıyafetleri yanlarında mevcuttur. Sağlık durumunda bir sorunları olduğunu düşünmüyorum. Helikopterin sesini duyunca biraz daha moral kazanmışlardır. Günün ağarmasıyla bile kendileri inebilecek durumdalar. Kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

