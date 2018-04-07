Demirkol park yenileme çalışmalarını inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Veysel Karani Mahallesindeki parklarda yürütülen yenileme çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Demirkol, yapılan çalışmaları yerinde incelemek, mahalle sakinlerinin de taleplerini dinlemek amacıyla yürüttüğü gezi ve incelemelerini Veysel Karani Mahallesinde devam etti. Park ve bahçeler müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğünün Veysel Karani Mahallesi 459’uncu sokakta bulunan parkta ortaklaşa yürüttüğü yenileme çalışmalarını Mahalle Muhtarı Sadık Salar ile birlikte inceleyen Demirkol, çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgiler aldı. Çalışmaları yürüten işçilerle de sohbet eden Demirkol, bölgede bulunan vatandaşlarla da bir araya geldi. Vatandaşlarla yapılan çalışmalarla ilgili istişarede bulunan Demirkol, gelen taleplerin çözümü için de ilgili müdürlüklere talimatlar verdi.

Yürütülen çalışmalardan memnun olduklarını ve Demirkol’un sürekli mahallelerini ziyaret ettiklerinin altını çizen Mahalle Muhtarı Sadık Salar, “Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol, sık sık mahallemize geliyor. Parkımızın yeniden yapılıyor. Gerçekten güzel bir hizmet yapılıyor. Bu vesileyle Başkan Fevzi Demirkol’a teşekkür ediyorum. Asli görevi ama böyle alakadar olması, hizmetinin öne çıkması anlamına geliyor. Pazar günü de beraberdik. Allah kendisinden razı olsun” dedi.

Demirkol da yemyeşil Haliliye hedefiyle çalıştıklarını ve bu doğrultudaki çalışmalarının devam edeceğini vurgulayarak, “Haliliye’yi yemyeşil bir alana dönüştürmek istiyoruz. Yeniden yapılaşmanın olduğu bölgelerde yeni parklar yapıyoruz. Yapılaşmanın tamamlanmış olduğu mahallelerde parklarımızı yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Veysel Karani Mahallemizdeki parklarımızın yenileme çalışmalarını inceledik. Bize refakat eden Mahalle Muhtarımız Sadık Salar’a ve mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Veysel Karani Mahallesi 459’uncu Sokakta bulunan parkta, kırılan veya bakım gerektiren bank ve piknik masalarının da yenilenmesini sağlanırken, 7 bank ve 4 piknik masası, sökülerek yerine yenileri monte edildi. Park içi yollar da, ekipler tarafından kaldırılarak kilitli beton parkeyle döşenip, su tasarrufunu sağlamak ve ağaçların daha sağlıklı sulanması amacıyla da, otomatik sulama sistemi park içine kuruldu.