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Demirkol, vatandaşlarla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 17:27 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, mahalle ziyareti programları kapsamında Süleymaniye Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.Demirkol, mahalle gezisi programları kapsamında Süleymaniye Mahallesini ziyaret etti.

Demirkol, vatandaşlarla bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, mahalle ziyareti programları kapsamında Süleymaniye Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Demirkol, mahalle gezisi programları kapsamında Süleymaniye Mahallesini ziyaret etti. Belediye Meclis üyelerinden İsmail Güneş ve Mehmet Keskin ile Süleymaniye Mahalle Muhtarı Salih Dağ’ın da yer aldığı ziyarette Demirkol, iş yerlerini ziyaret etti. Esnafın taleplerinin çözümü için ilgililere talimat veren Demirkol, mahalle sakinleriyle de yapılan ve yapılması gereken çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu. Birim müdürleri ve teknik ekiplerin de yer aldığı ziyarette Demirkol, mahallede yapılan çalışmaları inceleyip, yapılması gereken çalışmalarla ilgili teknik ekiple bir görüşme yaptı. Ziyaretine ilişkin açıklama yapan Demirkol, “Süleymaniye Mahallemizde, Muhtarımız Salih Dağ ve mahalle sakinlerini ziyaret ettik. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyip, yapılması gereken çalışmalarla ilgili de mahalle sakinlerimizle görüştük. Bize eşlik ettikleri için Haliliye Belediyemizin meclis üyeleri İsmail Güneş ve Mehmet Keskin ile bizi muhabbetle karşıladıkları için mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Mahalle Muhtarı Salih Dağ da, yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ve bu nedenle Demirkol’a teşekkür ettiklerini söyledi.

Demirkol, vatandaşlarla bir araya geldi

Demirkol, vatandaşlarla bir araya geldi

Demirkol, vatandaşlarla bir araya geldi

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