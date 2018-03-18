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Demirkol, yol açma çalışmalarını yerinde inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 13:44 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Sırrın ve İmam Bakır mahallelerinde yürütülen yeni yol açma çalışmalarını yerinde inceleyerek, teknik ekipten çalışmalarla bilgiler aldı.

Demirkol, yol açma çalışmalarını yerinde inceledi

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Sırrın ve İmam Bakır mahallelerinde yürütülen yeni yol açma çalışmalarını yerinde inceleyerek, teknik ekipten çalışmalarla bilgiler aldı. Sırrın bölgesinde toplam 42 yeni yol açtıklarının ifade eden Demirkol, yeni açılacak 3 yolla birlikte bölgede yeni açılacak yolları tamamladıklarını söyledi.
Trafik ağını genişletmek ve yeni yollarla beraber vatandaşlara alternatif yol hizmeti sunmayı amaçlayan Fen İşleri Müdürlüğü, Sırrın ve İmam Bakır mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor. Fevzi Demirkol da, 607, 609 ve 613 sokaklarda kırmızı kot uygulamasına göre yürütülen yeni yol açma çalışmalarını yerinde inceledi. İmam Bakır Mahalle Muhtarı İmam Deniz ve Sırrın Mahalle Muhtarı İbrahim Kara’nın da eşlik ettiği inceleme ziyaretinde Demirkol, yapılan çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgiler aldı. Yol çalışmalarını yürüten işçilerle de sohbet eden Demirkol, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, yeni yolların mahalle sakinlerine kazandırılması konusunda talimat verdi.
Haliliye Belediyesi olarak Sırrın bölgesinde yeni yapılaşmanın olduğu ve henüz yapılaşmanın olmadığı bölgelerde bugüne kadar 42 yeni yolu hizmete sunduklarını ifade eden Fevzi Demirkol, yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki tüm yolların açılmış olacağını söyledi.
İmam Bakır Mahalle Muhtarı İmam Deniz, Haliliye Belediyesinin yaptıkları çalışmalardan memnun olduklarını belirleterek, hizmetlerinden dolayı Fevzi Demirkol’a teşekkür ettiklerini kaydetti.
Sırrın Mahalle Muhtarı İbrahim Kara da, yeni açılan yollarla birlikte mahalledeki alternatif yolların arttığını belirterek, Haliliye Belediyesi ve Fevzi Demirkol’a teşekkür ettiklerini söyledi.

Demirkol, yol açma çalışmalarını yerinde inceledi

Demirkol, yol açma çalışmalarını yerinde inceledi

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