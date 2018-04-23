Demirkol’dan çocuklara anlamlı ziyaret

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hastanede tedavi gören çocukları ziyaret ederek hediye dağıttı.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, beraberinde Meclis Üyeleri Mahmut Saatçi ve Emin Coşkun ile birlikte Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret etti. Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Çocuk Onkoloji servisi ve çocuk servislerini balonlarla süsledi. Hastalıkları nedeniyle bayram etkinliklerine katılamayan çocuklar için animatörler ve hediyeler hazırlandı. Animatörler çocuklar için balonlardan bebek araba yaparak çocuklara hediye etti, çocukların yüzleri boyandı. Animatör etkinlikleri ile doyasıya eğlenen çocuklara Demirkol, araba, bebek gibi oyuncaklar ve kitap dağıttı. Onkoloji servisi ve diğer çocuk servislerini tek tek ziyaret eden Demirkol, çocuklarla ve aileleri ile sohbet etti.

Demirkol, yaptığı açıklamada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 98. yıldönümü nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığını hatırlattı. Başkan Demirkol "Geleceğimizin teminatı ve milletimizin devletimizin umudu olan çocuklarımızın çocuk bayramını kutluyorum. Onları yetiştiren ailelerine, anne ve babalarına teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde çocuklarımızı iyi bir şekilde yetiştiren, bilgi çağında bilgi ile donatan öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın çocuk bayramı kutlu olsun. Demokrasimizin en önemli organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin daima açık ve her zaman faal olsun. Biz çeşitli programların yanında hastalık nedeniyle hastalık nedeniyle hastanede bulunan çocuklarımızın da bayramını kutlamak, onların hastalıklarını bir nebze de olsun unutturmak için Haliliye Belediyesi olarak Eğitim Araştırma Hastanemizin Çocuk Servisinde yatan hastalarımızı ziyaret ettik. Çocuklarımızın hastalıklarını unutarak bir an olsun gülmeleri için kendilerine çeşitli hediyeler getirdik, yine aynı şekilde animasyon gösterilerimiz oldu. Bizi bugün mesai başlangıcından itibaren sıcak muhabbetle karşılayan Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Sayın Murat Hamitoğlu, Başhekim Yardımcısı Abit Demir’e ve bugün bana eşlik eden Haliliye Belediyesi’nin değerli Meclis Üyeleri Mahmut Saatçi Bey ve Amin Coşkun Bey ile bizi en güzel şekilde karşılayan Hastanemizin temizlikçisinden güvenlik görevlisine kadar tüm personeline teşekkür ederim" diye konuştu.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Murat Hamitoğlu’da Demirkol’a anlamlı ziyaret ve yapılan etkinlikler için teşekkür etti. Başhekim Yardımcısı Abit Demir ise böylesine bir günde yapılan etkinliğin çocukların bir nebze olsun mutluluğuna katkı sunduğunu hatırlatırken etkinlik nedeniyle Demirkol’a teşekkür etti. Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi Emin Coşkun da tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik etti.