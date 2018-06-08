Demirören ailesi taziyeleri kabul ediyor (3)

Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ-Can EROK / İSTANBUL, (DHA)- DEMİRÖREN Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören ailesi, Kanlıca'daki evlerinde taziyeleri kabul ediyor. İş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin taziye ziyareti sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ve eski teknik direktör Mustafa Denizli de ziyaret etti ve başsağlığı dileklerini iletti. İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı da taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, "Merhum Erdoğan Demirören Türk sanayisine çok hizmetleri olmuş, çok büyük istihdam yaratmış, o hizmetleri hâlâ devam eden bir memleket insanıydı. Ben de kendisini çok uzun yıllardan beri tanırım. Bugün vefat ettiğini öğrenince programlarından sonra hemen buraya gelme ihtiyacı duydum. Bir süredir tedavi görüyormuş onu da bilmiyordum doğrusu. Yeni öğrendim bunu. Allah rahmet etsin. Ailesine, çalışanlarına, tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.