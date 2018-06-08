Demirören ailesi taziyeleri kabul ediyor (4)

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)
Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören ailesi, Kanlıca'daki evlerinde taziyeleri kabul ediyor. İş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin taziye ziyareti sürüyor. İş insanı Yılmaz Ulusoy da taziye ziyaretine geldi. Ziyaretin ardından açıklama yapan Ulusoy, Büyük bir değeri kaybettik. 50 yıllık arkadaşımızı dolayısıyla abimizi, akrabamızı kaybettik. Girişimci atılımcı fevkalade ve çağın girişimcisi bir iş adamıydı. Yeşili seven, denizi temiz tutmaya uğraşan çok çalışkan bir insandı. Kendisiyle en son geçen hafta gittiğim görüştüm ve çok bitkindi sona doğru yaklaşmıştı. Ama son anına kadar iş konuluyordu benimle. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah tahsiratını affetsin. Birer birer arkadaşlarımız gidiyor. Bu don yolculuk" dedi.
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