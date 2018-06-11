 DEMİRÖREN AİLESİNE KARAMOLLAOĞLU'NDAN TAZİYE ZİYARETİ

Haber-Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL DHA

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne Kanlıca'daki evlerine gelerek taziye ziyaretinde bulundu.

8 Haziran Cuma günü hayatını kaybeden Erdoğan Demirören dün gerçekleşen cenaze töreni sonrasında sonsuzluğa uğurlandı. Binlerce kişi Demirören Ailesi’ne taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretleriyle ilgili Demirören ailesinden açıklama yapıldı. Aile, taziyelerin perşembe gününe kadar 17.00 ile 19.00 saatleri arasında Erdoğan Demirören’in Anadoluhisarı’ndaki Yalısı’nda kabul edileceğini duyurdu.

Görüntü Dökümü:

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-Karamollaoğlu'nun gelişi

-Ayrılması

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