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Demirören ailesine Karamollaoğlu'ndan taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 16:16 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL DHA Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne Kanlıca'daki evlerine gelerek taziye ziyaretinde bulundu.

Haber-Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL DHA Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne Kanlıca'daki evlerine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. 8 Haziran Cuma günü hayatını kaybeden Erdoğan Demirören dün gerçekleşen cenaze töreni sonrasında sonsuzluğa uğurlandı. Binlerce kişi Demirören Ailesi’ne taziye ziyaretinde bulundu. Taziye ziyaretleriyle ilgili Demirören ailesinden açıklama yapıldı. Aile, taziyelerin perşembe gününe kadar 17.00 ile 19.00 saatleri arasında Erdoğan Demirören’in Anadoluhisarı’ndaki Yalısı’nda kabul edileceğini duyurdu.

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