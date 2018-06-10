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 DEMİRÖREN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETLERİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 17:14 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Definin ardından Demirören ailesinin Kanlıca'daki evinen taziye için iş, siyaset, sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim geldi.

Görüntü Dökümü:
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-Demirören ailesine taziye ziyaretine gelenler

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