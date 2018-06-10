 Demirören ailesine taziye ziyaretleri

Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, (DHA) DEMİRÖREN Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Definin ardından Demirören ailesinin Kanlıca'daki evinen taziye için iş, siyaset, sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim geldi.

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