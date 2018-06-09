 DEMİRÖREN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR (1)

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor. Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine sabah saatlerinde taziye ziyaretine gelenler arasında Şevket Sabancı, Demet Sabancı, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı ve eski UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik, Hürriyet Gazetesi yazarı Sedat Ergin ve Emir Sarıgül de yer aldı. Yıldırım Demirören'in, taziye ziyaretine gelen Şevket Sabancı'yı uğurladığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Meltem Demirören'in görüntüsü

- Demet Sabancı'nın görüntüsü

- Şenes Erzik'İn görüntüsü

- Şevket Sabancı'nın görüntüsü

- Yıldırım Demirören'in Şevket Sabancı'yı yolcu etmesi

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