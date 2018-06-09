DEMİRÖREN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR (2)

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor. Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine taziyeye gelenler arasında Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Semahat Arsel, Çiğdem Simavi, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay ve Fanatik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necil Ülgen de yer aldı. Mustafa Çalışkan ziyaretinin ardından kısa bir açıklama yaparak, "Memlekete çok hizmeti olan özel bir insandı. Allah rahmet eylesin" dedi. Çalışkan'ı Revna Demirören ve Meltem Demirören Oktay uğurladı.
Görüntü Dökümü:
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- Taziyeye gelenlerin görüntüsü
- Çalışkan'ın açıklamaları
- Detaylar
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