HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

DEMİRÖREN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 14:27 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA  Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor.

Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor. Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine taziyeye gelenler arasında Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi Semahat Arsel, Çiğdem Simavi, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay ve Fanatik Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necil Ülgen de yer aldı. Mustafa Çalışkan ziyaretinin ardından kısa bir açıklama yaparak, "Memlekete çok hizmeti olan özel bir insandı. Allah rahmet eylesin" dedi. Çalışkan'ı Revna Demirören ve Meltem Demirören Oktay uğurladı.

Görüntü Dökümü:
--------------------
- Taziyeye gelenlerin görüntüsü
- Çalışkan'ın açıklamaları
- Detaylar

PARTNERİşte Kıraç'ın çiftlik hayatı İşte Kıraç'ın çiftlik hayatı
Trabzon'da pistten çıkan uçağın kaldırılması istendiTrabzon'da pistten çıkan uçağın kaldırılması istendi
Bayburt'ta 'Vefalı' leylek beldenin simgesi olduBayburt'ta 'Vefalı' leylek beldenin simgesi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'O uçak yolcuların psikolojisini bozuyor, kaldırın'

'O uçak yolcuların psikolojisini bozuyor, kaldırın'

Su içilen çeşmeye çişini yaptı! Sosyal medyada tepki yağıyor

Su içilen çeşmeye çişini yaptı! Sosyal medyada tepki yağıyor

Şırnak'ta teröristlere ağır darbe! TSK duyurdu

Şırnak'ta teröristlere ağır darbe! TSK duyurdu

Polis böyle yakaladı!

Polis böyle yakaladı!

Kadir Gecesi ne zaman? 2018 Kadir Gecesi hangi tarih? (Kadir Gecesi mesajları)

Kadir Gecesi ne zaman? 2018 Kadir Gecesi hangi tarih? (Kadir Gecesi mesajları)

Beyaz TV spikerinden tepki çeken öğretmen sözleri!

Beyaz TV spikerinden tepki çeken öğretmen sözleri!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.