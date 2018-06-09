Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor (2)

Gülseli KENARLI- Akın ÇELİKTAŞ- İstanbul,(DHA) DEMİRÖREN Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor. Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine taziyeye gelenler arasında Eski İçişleri Bakanı AK Parti Milletvekili Efkan Ala ile MHP Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu da yer aldı. Ziyaretin ardından açıklama yapan Ala "Sayın Demirören marka bir isim bıraktı. Hem Türkiye için hem kendi firması için çok kıymetli bir değerdi. Türkiye'de de markalara ne kadar ihtiyacımız olduğunu her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Ailesine baş sağlığı diliyorum ve sabırlar diliyorum. Bu mirasın ne kadar önemli olduğunu, genç nesillerin de dikkatle takip etmesini temenni ediyorum" dedi.
YPG'ye büyük şok! Sözde komutan patlamada öldü
İsmail Kahraman helallik istedi!
Şırnak'ta teröristlere ağır darbe! TSK duyurdu
Polis böyle yakaladı!
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: Muharrem İnce delikanlıysan çıkıp açıklarsın
Kabe'de intihar!
Dünyanın en tehlikeli volkanları
Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı
Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz
YÖK, Marmara Üniversitesi Müzik bölümünü yanlışlıkla kapatmış
Herkesten sakladığı çocukluğu ortaya çıktı
Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları
Uyurken sol tarafınıza yatın! Çünkü...
Okuyucu Yorumları 0 yorum