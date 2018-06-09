Demirören ailesine taziye ziyaretleri sürüyor (5)

Gülseli KENARLI- Akın Çeliktaş / İstanbul DHA - DEMİRÖREN Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor.

SANAT VE SİYASET DÜNYASINDAN ZİYARETLER

Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Arzuhan Doğan Yalçındağ taziye ziyaretine gelenler arasındaydı. Arzuhan Doğan Yalçındağ, "Erdoğan amca çocukluğumuzdan beri tanıdığımız biriydi. Çocuklarıyla birlikte büyüdük. Sonra bizim çocuklarımız birlikte büyüdü. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah. Türkiye için de önemli bir iş adamıydı. Herkesin ve ailenin başı sağ olsun" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ YATIRIMLARA İMZA ATTI"

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mustafa Ataş da, "Türkiye sanayi ve üretime büyük katkıları olmuş bir iş adamını kaybettik. Kendisini 30-40 yıldan bu yana takip ettiğim bir iş adamıydı. Kendisine Allahtan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Önemli kilit taşlarından biriydi. İş dünyasına ve spor dünyasına büyük katkıları olmuştur" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ise, "Önemli bir sanayiciydi, Türkiye'de önemli yatırımlara imza attı. Çok büyük kitlelere iş yarattı. Önemli miktarda vergi verdi. Kendisine rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum" diye konuştu.