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DEMİRÖREN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR (7)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 00:48 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA  Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA
Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor. Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine taziyeye gelenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da vardı. Demirören ailesine taziyelerini ileten Bakan Bak'ı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören uğurladı.
Demirören ailesine taziye ziyaretinde bulunanlar arasında şarkıcı Deniz Seki ve Kanal D Ana Haber Genel Yayın Yönetmeni Ramazan Kurnaz da yer aldı.

Görüntü Dökümü:
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-Bakan Bak'ın çıkışı
-Demirören'in uğurlaması
-Seki'nin çıkışı
-Kurnaz'ın çıkışı
-Genel ve detaylar

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