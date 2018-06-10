Demirören ailesine taziye ziyaretleri sürüyor (7)

Yılmaz BEZGİN / İstanbul,(DHA) DEMİRÖREN Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor. Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine taziyeye gelenler arasında AK Parti eski milletvekili Muammer Güler de vardı. Güler ziyaret sonrası yaptığı açıklamada 'Önemli bir sanayici ve işadamı olarak ve bundan da öte sosyal sorumluluk projelerine katkıları olan bir insandı. Kendisinin bu misyonunu eşli de evlatları da taşıdı. Okul öncesi eğitimi başta olmak üzere doğuda, güneydoğuda çok önemli yatırımlara imza attılar. Çok önemli bir sostum olduğu için çok üzüntülüyüm. kendisine Allahtan rahmet diliyorum. Böylesine mübarek bir günde de defnedilecek mekanı cennet olsun. Eşine, evlatlarına, torunlarına, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Güel bir insandı. Bu dünyadan Erdoğan Demirören diye bir güzel insan geçti." dedi.
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