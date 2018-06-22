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Demirören Grubu'na satılan Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) da adı değişti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 23:14 | Son Güncelleme

Demirören Holding'e satılan Doğan Gazetecilik Anonim Şirketi'nin unvanı, Demirören Gazetecilik Anonim Şirketi olarak değiştirilmişti. Demirören Medya'nın şirketleri bünyesinde bulunan Doğan Haber Ajansı'nın adı da Demirören Haber Ajansı olarak değiştirildi. Haber ajansının logosu ise aynı şekilde kaldı.

Demirören Grubu'na satılan Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) da adı değişti!

Doğan Gazetecilik AŞ’nin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonrası Doğan Gazetecilik Anonim Şirketi olan şirket unvanının Demirören Gazetecilik Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verilmişti.

MART AYINDA ERDOĞAN DEMİRÖREN SATIN ALMIŞTI

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, bünyesinde Hürriyet, Fanatik ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk kanallarını da bulunduran Doğan Medya Grubu’nu, mart ayında Erdoğan Demirören’e satmıştı.

DOĞAN HABER AJANSI'NIN DA ADI DEĞİŞTİ

Satışının ardından adı değişen Doğan Medya'nın şirketleri bünyesinde bulunan Doğan Haber Ajansı'nın adı da Demirören Haber Ajansı olarak değiştirildi. Haber ajansının logosu ise aynı şekilde kaldı.


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