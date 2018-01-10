Demirören'den Aysal'a yanıt

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Galatasaray Kulübünün eski başkanı Ünal Aysal'ın Fatih Terim'in milli takıma geçiş süreciyle ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Aysal'ın dün bir televizyon programında yaptığı açıklamalara federasyonun internet sitesinden yanıt veren Demirören, "Güzide kulüplerimizden Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal'ın yaptığı açıklamaları hayret ve üzüntüyle takip ettim. Aradan yaklaşık 4,5 sene geçtikten sonra ve nereden icap ettiğini anlayamadığım bir şekilde Sayın Fatih Terim'in milli takıma geçiş dönemini kendine göre anlatan Aysal'ın ifadeleri en hafif deyimle hilafıhakikattir." ifadelerini kullandı.

Demirören, Ünal Aysal ile Fatih Terim için bir görüşme gerçekleştirdiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Konuyla ilgili resmi açıklamamızı 25 Eylül 2013 tarihinde yapmamıza rağmen, kamuoyunda doğması muhtemel kafa karışıklıklarını gidermek için bazı gerçeklerin altını tekrar çizmek lüzumu doğmuştur. Sayın Fatih Terim için Ağustos 2013'te yaptığımız ilk görüşmede Galatasaray'ın eski başkanı, 'Milli takım teknik direktörlüğü kutsal bir görevdir. Hocamızla görüşebilirsiniz. İsterseniz ocak ayında kendisiyle anlaşabilirsiniz, biz de bu yolumuza başka hocayla devam etmek için zaman buluruz.' demiştir. Buna rağmen daha sonra 4 maçlık dönem için Fatih Terim ile fahri olarak anlaşma sağlandığı ve bunun da boş kağıda atılan sembolik imzalarla kamuoyuna duyurulduğu herkesin malumudur."