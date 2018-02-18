Demiröz’den Tatvan Belediyesine ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, Tatvan Belediyesinin yeni hizmet binasını ziyaret etti.

Beraberindeki heyetle Tatvan Belediyesini ziyaret eden Milletvekili Vedat Demiröz, Tatvan Belediye Başkanlığı Şeref Defterini imzalayarak, yeni hizmet binasını gezdi. Ziyarette Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy’dan devam eden projeler ve yeni belediye binası hakkında bilgi alan Demiröz, ardından beraberindeki heyet ile birlikte meclis salonunda bir süre sohbet etti. Tatvan gibi bir ilçeye kazandırdığı projeler ve hizmetler için Belediye Başkanı Fettah Aksoy’a tebriklerini ileten Demiröz, “Hükümetimizin desteğiyle ilçeye bir birinden faydalı onlarca proje kazandırdığı için Fettah Beye teşekkür ediyoruz. Yeni belediye hizmet binasını gezdik gördük. Tatvan’ın ihtiyaçlarını karşılayacak gayet modern ve güzel bir bina olmuş. Bu güzel eserde emeği geçenlere teşekkür ediyor, nice ak hizmetler nasip olmasını diliyorum. Yeni belediye binamız Tatvan halkına hayırlı olsun” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz’e AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanğlay ve parti üyeleri, Bitlis Merkez İlçe Başkanı Engin Günceoğlu ve parti üyeleri, Tatvan İlçe Başkanı Cemil Sayılgan ve parti üyeleri, Tatvan Belediyesi meclis üyeleri ve vatandaşlar eşlik etti.