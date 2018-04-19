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Demirtaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 12:38 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yayınladığı mesajla kutladı.Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;"23 Nisan, Türk Milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir.

Demirtaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yayınladığı mesajla kutladı.
Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"23 Nisan, Türk Milletinin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, TBMM’nin açıldığı 23 Nisan 1920 gününü, bayram olarak tüm çocuklara armağan etmiş ve bu yönüyle de dünya da eşsiz liderliğini bir kez daha göstermiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı, barış içinde yaşanabilecek bir dünyanın tohumlarının atıldığı ilk ve tek çocuk bayramıdır. Ulu Önder Atatürk, ’Tek bir egemenlik vardır, o da ulusal egemenliktir’. Bugün bizlere düşen görev, teslim aldığımız bu kutsal emaneti bizden sonra yaşatacak olan nesillere Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda geleceğin büyük bilim adamları, siyasetçileri, bürokratları ve her alanda örnek olacak meslekleri yapacak çocuklar yetiştirmektir. Çocuklarımızı her konuda en iyi şekilde eğitmek ve onlara gereken ilgiyi her ortamda göstermek bizlerin en önemli görevi olmaya devam edecektir." Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlar sevgi ve neşe içinde geçmesini dilerim.’’

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