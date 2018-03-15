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Demirtaş Çanakkale Zaferinin 103. Yıl dönümünü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 18:55 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103.

Demirtaş Çanakkale Zaferinin 103. Yıl dönümünü kutladı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş 18 Mart Çanakkale Zaferinin 103. yıl dönümünü kutladı.
Demirtaş yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Çanakkale yalnız bizim tarihimizin değil, yakın dünya tarihinin en önemli savaşlarından biridir. Bağımsızlığımızı savunmak, yurt topraklarımızı korumak için yapılan savaşlar kutsaldır. Şanlı tarihimizde unutulmaz bir yere sahip olan bu mücadele, Çanakkale Ulusal Kurtuluş Savaşımız, kutsal destan savaşlara birer örnektir. Bu büyük zafer, vatan topraklarının dört bir yanından gelerek Çanakkale’de işgal kuvvetlerine geçit vermeyen kahramanlarının, bugün Türk milletinin sahip olduğu birlik ve beraberliğin ne kadar sağlam temeller üzerine oturduğunu, bütün dünyaya en gür sesle ilan etmiş olmasının sembolüdür. Çanakkale Savaşları, bir milletin birlik ve beraberlik içerisinde vatan toprağına karşı duyulan bağlılığın ve inancın o yüksek ruh halinde bir vücut olmasıdır ki dönemin güçlü ve donanımlı ordularına karşı koyuşun, kararlılığın simgesidir.
Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, etnik kökeni, mezhebi ne olursa olsun, vatan toprakları için savaşmış ve bugün Çanakkale’de omuz omuza yatan şehitlerimiz, Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin de en güçlü nişanesidir.
18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıl dönümü vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyoruz.”

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