Demirtaş, “Çeşme Alaçatı Havalimanı sezon dışında eğitim üssü olmalı”

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Demirtaş, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün Çeşme Alaçatı Havalimanı yapımı ihalesine yönelik tekliflerin sadece yaz aylarındaki sezon uçuşları için değil Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu havacılık ve pilot eğitimini içerecek şekilde düzenlenmesi gerektiği vurguladı. İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Başkan Demirtaş, 20 Nisan’da yapılacak ihalenin yap-işlet-devret modeliyle gerçekleşeceğini ve butik havaalanının bölge turizminin kapılarını dünyaya açacağını belirterek, “Bu proje, sadece Çeşme’yi değil Seferihisar, Karaburun, Mordoğan’a kadar tüm Yarımada’yı ve yakın çevreyi etkileyecek bir projedir. Bu sayede Çeşme, dünyanın en popüler turizm merkezleri arasında gösterilecek. Çeşme Alaçatı Havalimanı’nın sezon dışındaki diğer aylarda atıl kalmasını istemiyoruz. Havalimanını yaz ayları dışında havacılık ve pilot eğitimi için kullanabiliriz. İhale aşamasında bölgenin fizibilitesi buna göre verimli hale gelebilir” dedi. Bölge için ilk havaalanı projesiyle ilgili 1994 yılında İzmir Valiliği tarafından ihale yapıldığını ancak yarım kaldığını anımsatan Başkan Demirtaş, Sakız ve Kos Adasında dahi havalimanı bulunduğunu, bölgenin bu tür yapıya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

“Havacılık sektörüne Türk pilotlar damga vuracak”

Havalimanın sezon dışında eğitim amaçlı kullanabileceğine dikkat çeken Başkan Demirtaş, şunları söyledi: “Pilotların, temel mühendislik eğitimi alması zorunlu hale geldi. Amerika’daki uçuş akademisi ile sözleşmeyi imzalamak üzereyiz. Üniversitemizde öğrencilerimiz teorik yer eğitimi derslerini alacak. Uçuş eğitimleri de her yıl yaz döneminde 3 aylık periyodlarla ABD’de verilecek. İzmir Ekonomi Üniversitesinde Havacılık ve Uzay, Elektrik-Elektronik, Mekatronik, Makine, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği alanında eğitim alan öğrencilerimize, pilotaj eğitimi vereceğiz. Öğrencilerimiz, programı tamamladığında tek motorlu, çift motorlu, özel ve ticari uçak pilot lisansı ile aletli uçuş lisansını alacak. 2019’da eğitimlere başlamayı hedefliyoruz. Lisansı alan öğrencilerimiz, Amerika, Avrupa ve Türkiye’de mesleklerini yapabilecekler.”

“Sivil havacılığın geleceğine yön veriyoruz”

Boeing’in yaptığı çalışmaya göre 2011-2030 yılları arasında dünya genelinde 425 bin pilota, 600 bin de uçak bakım onarım elemanına ve aynı sayıda da kabin memuruna ihtiyaç olacağını ifade eden Başkan Demirtaş, ülkemizde de çıkması planlanan yasa ile uçuşlarda, çoğunlukla Türk pilotların görev alacağını kaydetti. Başkan Demirtaş, “Kendi pilotlarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Son yıllarda hava taşımacılığı sektöründe görülen hızlı büyüme, bu alanda eğitimli ve çok iyi İngilizce bilen insan kaynağına olan ihtiyacı artıracak. Bizler de Çeşme Alaçatı Havalimanında sezon dışında gençlerimizi yetiştirip, ülkemizin havacılık sektörünün geleceğini oluşturabiliriz” diye konuştu.