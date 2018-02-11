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Demirtaş'tan HDP kongresine dikkat çeken mesaj

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 13:15 | Son Güncelleme

HDP’nin 3. Olağan Kongresi Ankara Spor Salonu'nda toplandı. Buldan ve Temelli’nin eş genel başkanlığa getirileceği kongrede Demirtaş Parti Meclisi üyeliğine aday gösterilecek. Öte yandan Demirtaş'ın kongreye gönderdiği mesajdaki, "Büyük direneceğiz, büyük kazanacağız. Mutlaka kazanacağız" ifadeleri dikkat çekti.

Demirtaş'tan HDP kongresine dikkat çeken mesaj

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 3. Olağan Kongresi’ni topladı. Ankara Spor Salonu’nda saat 10.00’da başlayan kongre öncesinde polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri alınırken partinin yetkili organları da hazırlıklarını tamamladı. Kongrede Divan Eş Başkanlıklarına Sırrı Süreyya Önder ve Meral Danış Beştaş seçildi.

Divan eş başkanlarının konuşmasının ardından tutuklu eş başkanlar Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş'ın kongreye gönderdiği mesajlar okundu. Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın gönderdiği mesajda şunlar kaydedildi:

Yüksekdağ: Savaşa karşı, ölüme karşı yaşam, zaferimiz olacak

"Bugün toplanan kongre sadece bir kongre değildir. Boyun eğmeyen, vazgeçmeyen demokratik halk iradesidir. Hayatta ve siyasette silahtan, savaştan, yalandan, baskıdan, paradan büyük güçler olduğuna inanmaktır.Radikal demokrasi utku ve pratiğiyle Türkiye’nin HDP’lileşeceği, yani herkesin adalet, onurlu barış, eşitlik, özgürlük ve farklılıklarıyla bir arada yaşayabileceği bir ortak vatan için birlikte yürüyeceğiz. Bugün bölgeyi savaş cehennemine çeviren bütün zalim, sömürücü, işgalci iktidarlar karşısında yeni bir demokratik siyasi model, yeni bir ufuk yükseliyor. Ankara’dan Afrin’e bizleri birleştiren aynı ufka bakıyor olmaktır. Bütün inancımızla bir kez daha söylüyoruz: Savaşa karşı, ölüme karşı yaşam, zaferimiz olacak."

Demirtaş: Partimizin temel hedeflerinden birisi de etnik temelli siyaset ihtiyacına son vermektir

Yüksekdağ'ın mesajının ardından Selahattin Demirtaş'ın mesajı okundu. Demirtaş mesajında "Partimizin temel hedeflerinden birisi de etnik kimlik ayrımcılığını ortadan kaldırarak, herkesi eşit ve özgür yurttaş kılmayı başararak, etnik temelli siyaset ihtiyacına son vermektir. Önümüzdeki dönem bir yandan faşizm ile mücadele, bir yandan da kritik seçimlere hazırlanmak gibi tarihi sorumluluklarımız vardır" ifadeleri yer aldı. Demirtaş'ın mesajının tamamı şöyle:

"Sayın divan, çok değerli partili yoldaşlar, değerli delegeler, yurtiçinden ve yurtdışından gelerek Kongremizi onurlandıran çok değerli konuklar, yabancı misyonun değerli temsilcileri ve basının değerli emekçileri…

  1. Olağan Büyük Kongremiz vesilesi ile her birinizi ayrı ayrı canı gönülden selamlıyor, hoş geldiniz diyorum. Halklarımızın ve ülkemizin derin krizler ve ağır sorunlar yaşadığı bu kritik dönemde gerçekleştirdiğimiz Kongremize, ciddi bir umut ve yeni bir heyecan yaratacağına olan inancımla şimdiden hayırlı olsun diyorum.

Çok değerli arkadaşlarım;

15 aydan bu yana binlerce arkadaşımla birlikte rehin alınıp cezaevine konulmuş olmamız fiziken bizi ayırmış olsa da duygularımız ve düşüncelerimiz eskisinden daha güçlü bir şekilde yek vücut olmuştur. Bilmenizi isterim ki, kalbim olanca sıcaklığıyla Kongre salonunda atıyor. Eş Genel Başkanımız ve yeni Eş Genel Başkan adaylarımız kapsamlı değerlendirmeler yapacağı için ben sizlere sadece kısa bir mesaj iletmekle yetineceğim.

Evvela 8 yıllık Eş Genel Başkanlık görevim süresince bir an olsun destek ve dayanışmalarını benden esirgemeyen yediden yetmişe bütün halkımıza, özellikle değer ailelerimize, bütün çalışma arkadaşlarıma kadın ve genç yoldaşlarıma, Genel Merkez ve Meclis Grubu emekçi arkadaşlarıma, her birine ayrı ayrı binlerce kez teşekkür ediyorum. Bu süre zarfında en güçlü şekilde yanımda duran eşime ve bütün aileme özel olarak teşekkür ediyorum.

Sizlerin mücadelesi, emeği, morali ve desteği beni her zaman ayakta tuttu ve güç verdi. En büyük kaygım bu anlamlı desteğe layık olmak ve sizleri mahcup etmemektir. Bunun için gecemi gündüzüme katarak, bu mücadelenin bir parçası ve öncülerinden biri olmaya çalıştım. Fakat buna rağmen bütün içtenliğimle söylemek isterim ki; halen sizlere karşı mahcup ve borçlu hissediyorum kendimi. Çünkü bizler “mezar taşıma halkına borçlu gitti” diye yazın inancına sahip olanların geleneğinden geliyoruz. Halkımıza olan borcumuz öylesine bir borçtur ki, yaşam boyu ödeyerek de bitirilemez. Tam anlamıyla özgürlük ve tam anlamıyla demokrasi sağlanıncaya kadar bu borç ödenmiş sayılmaz. Hele hele yüreği evlat acısı ile dağlanmış olan bütün anne-babalara karşı henüz onurlu bir barışı armağan edememiş olmamızın mahcubiyetini de yaşıyoruz.

Bu Kongre ile birlikte Eş Genel Başkanlık görevimi başka arkadaşlara devrediyorum. Bütün bu eksikliklerimizi, yetmezliklerimizi, hatalarımızı düzeltmek için de yeni Eş Genel Başkanlarımızın öncülüğünde, yeni yönetimimiz ile birlikte sizlere layık bir mücadeleyi ortaya koyma adına her yerde elimden geleni yapmaya devam edeceğimin sözünü veriyorum.

HDP’de birlikte Eş Genel Başkanlık yapmaktan onur ve mutluluk duyduğum ve şu dakikaya kadar da seçilmiş Eş Genel Başkan olan Figen Başkanımıza, onun şahsında cezaevindeki bütün siyasi tutsaklara selam ve sevgilerimi gönderiyorum. İçerideki bütün arkadaşlarım adına da en büyük direnme ve dayanışma mesajını sizlere iletmek istiyorum.

Halkların Demokratik Partisi, dincilik, mezhepçilik, ırkçılık ve cinsiyetçilik bataklığına saplanmış bütün Ortadoğu için ve elbette AKP-MHP faşist bloğunun tahakkümü altında inleyen Türkiye için büyük bir umut ve alternatif olarak yürümeye devam edecektir. HDP’lileri tutuklayarak, katlederek, tehdit ederek bitireceklerini, yıldıracaklarını, teslim alacaklarını zannedenler bizi kendileri gibi sayarlar. HDP’nin nasıl bir direniş geleneğinden geldiğini anlamayacak kadar kör bir cehaletle bize yaklaşıyorlar.

Bizler her türlü faşist baskıyı göğüsleyecek, bedelini ödeyecek devasa bir halk hareketine dönüşmüş, köklerini yüzyıllık direniş geçmişine salmış, dallarını ve yapraklarını sınırsız gökyüzüne ulaştırmayı başarmış devasa bir çınar gibiyiz. Çınarımızın her bir dalında Türkiye’nin büzün ezilen halkları, sınıfları ve cinsiyetleri özgürce yerini almıştır. Bu haliyle HDP, Kürt, Türk, Ermeni, Arap, Çerkez, Alevi, Süryani, Êzîdî, Hıristiyan, Müslüman bütün kimlik ve inançların ortak partisine dönüşmüştür. Yine kadınların kendi kimlikleri ve mücadeleleriyle var ettikleri HDP, gerçek bir kadın partisine dönüşmüştür. Kapitalizmin en ağır sömürüye tabi tuttuğu işçinin, işsizin, köylünün ve bütün emekçilerin ortak taleplerini buluşturan gerçek bir emekçi partisi olmuştur. Neoliberal düzenin her gün adım adım vahşice yok ettiği doğanın savunulması için en güçlü ekolojik çizgilerden biri haline gelmiştir.

HDP artık Türkiye’nin ana siyasi çizgilerinden birisi olarak kalıcı bir siyasi kuruma dönüşmüştür. Kişilere bağımlı olmayan kurumsal bir kimlik ortaya çıkarabilmiştir. Şimdi hepimize düşen şey, bu kurumsal siyasi aygıtı etkili bir mücadele alanı olarak kullanarak direnişi büyütmek, faşizmi alt etmek ve demokratik bir iktidar alternatifini halka sunmaktır.

Partimiz, parlamentarizme boğulmadan, meşru direniş hattından sapmadan, şiddet dışı yer, yol ve yöntemle alan-alan, meydan-meydan demokratik mücadeleyi büyütmek sorumluluğu ile karşı karşıyadır. Yeni yönetimimizin bunu en cesur, en hızlı ve kararlı şekilde örgütleyeceğine inanıyorum. Direnişe faşizmin cevabı tutuklama olacaksa, bin tane daha yeni hapishane yapsalar, bizi dolduracak yer bulamamalılar. HDP böylesi bir kararlı ve cesur duruşu, geç kalınmış öncülüğü derhal üstlenmelidir.

Bizler canlıların meşru savunma çerçevesinde direnmesine saygı duyarız ve yanlarında oluruz. Bunun dışında her türlü şiddete tereddütsüz şekilde karşı çıkar ve ilkesel olarak kimden gelirse gelsin, açıkça eleştiririz. Savaş kışkırtıcılığının büyük övgülere mazhar olduğu bu günlerde korkmadan ve ısrarla “barış hemen şimdi” demeye ısrar edeceğiz. AKP-MHP faşizminin hiçbir makul gerekçe olmadan, Kürt halkına karşı yürüttüğü imha savaşını her yerde teşhir edip, diyaloğu ve barışçıl çözümleri savunmaya devam edeceğiz.

Değerli arkadaşlar, sevgili yol arkadaşlarım;

HDP Türkiye’nin partisi midir, değil midir? Buna halklarımız karar veriyor zaten. Ama şunu herkes bilsin ki; HDP, AKP-MHP’nin kurmak istediği faşist Türkiye’nin partisi değildir. Türkiye’nin hırsızlarının partisi de değildir. Türkiye kalantorlarının, rüşvetçilerinin, kan emicilerinin partisi hiç değildir. HDP, Türkiye ezilenlerinin partisidir. Türkiye’nin yoksullarının, yok sayılanlarının partisidir. Evet, HDP bu yönüyle gerçek bir Türkiye partisidir.

Bizim hayalimizdeki Türkiye ile faşizmin vadettiği Türkiye arasında en küçük bir benzerlik yoktur. Bu nedenle HDP ne kadar Kürt ezilenlerinin partisi ise o kadar da Türk ezilenlerinin partisidir. Partimizin temel hedeflerinden birisi de etnik kimlik ayrımcılığını ortadan kaldırarak, herkesi eşit ve özgür yurttaş kılmayı başararak, etnik temelli siyaset ihtiyacına son vermektir. Önümüzdeki dönem bir yandan faşizm ile mücadele, bir yandan da kritik seçimlere hazırlanmak gibi tarihi sorumluluklarımız vardır. Bu Kongre ile birlikte tarihi rol ve misyonlarımıza layık olacak bir çalışmayı hep birlikte ortaya koyacağız. Yeni Eş Genel Başkanlar ve yeni yönetimimiz etrafında kenetlenecek, tam bir yoldaşlık ve dayanışma ruhuyla mücadeleyi büyüteceğiz.

Bu Kongre vesilesi ile beni yeniden Eş Genel Başkan olarak öneren bütün arkadaşlarıma ve halkımıza özel olarak teşekkür ederim. Beni bir kez daha onurlandırdığınız için şükranlarımı sunuyorum. Ancak daha önce izah ettiğim gerekçelerle görevimi yeni arkadaşlara devretmeyi siyasi ve ahlaki sorumluluğumun gereği olarak görüyorum. Sizlerin desteği ile seçilecek yeni Eş Genel Başkanlarımızı şimdiden kutluyor, başarı ve dayanışma duygularımı iletiyorum.

HDP’yi oluşturan bütün bileşenlerini, emekçilerimizi, partimizin tüm il-ilçe yönetimlerini, Kadın ve Gençlik Meclisimize yeni yönetim etrafında en güçlü dayanışma ağını örmeye çağırıyorum. Bugüne kadar partimizde görev yapmış bütün arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, parti şehitlerini rahmetle anıyor, anılarına bağlılık sözümüzü yineliyorum.

Kongremizin büyük bir başarı, coşku ve heyecan ile tamamlanacağına olan inancımla büyük bir hasretle hepinizi kucaklıyorum. Hücre arkadaşım Abdullah Zeydan ile birlikte hepinize selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz.

BÜYÜK DİRENECEĞİZ, BÜYÜK KAZANACAĞIZ

MUTLAKA KAZANACAĞIZ

Edirne Hapishanesi"

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Anahtar Kelimeler:
HDP Selahattin Demirtaş

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
Bu kadar vatansız toplanmışken salona verin gazı içeriye pisliklerinde boğulsunlar. Verdiğimiz onca şehidin kemiklerini sızlattınız. Yazıklar olsun bunlara göz yumanlara.
"PYD Fıratın Batısına Geçecek.Sizde mal mal bakacaksınız" diyordun nerden kimden aldın bu Güveni _ Desteğide ,bukadar "emin" konuştun?..Nerden aldığın belli "SENİ BAŞKAN YAPTIRMAYACAĞIZ" da diyordun Peşinden 15 Temmuz geldi Senin söylemlerine dolaylı yoldan Destek olanları biliyoruz Onlarda BİLİNDİKLERİNİN FARKINDA! Kudurup durmalarıda bu yüzden elden geldiğince oyunu uzatmaya götürme derdindeler Ama nafile FİNALDE HEPİNİZİ ELEYECEĞİZ
@palermo544 yavaş ele bak sen elenmıyesın
ben başbakan oluyum varya, bir a takımıyla kimi kör kurşuna kimi kazaya kurban gider. ülkeyi karıştıranları bu şekil bitirrim
Çok fazla amerikan filimleri izliyorsun desem deliktesin imkansız. sazlı sözlü günlerde birlikte salladıklarınız hayal dünyasında yaşıyor. 2019 seçimlerinin kaderini de kürt seçmen belirleyecek. Sen de üçün birini alarak saz çalmaya devam edeceksin
@oguzhantabak yakında tayyıple beraber secıme gırecekler cok fazla atmayın
buyrun gelin ok yaydan çıktı bir kere ya gelin kardesligimizi pekiştirin yada sonuna kadar birimiz tükenene kadar direnin ama şunu bilin bunun sonu amerikaya hizmettir ve biz hizmet etmeyeceğiz
@mehmet_bay_1975 bu gune kadar ettıklerınız ne olacak afmı olacak
selam olsun başkana
Demirtaş, hapiste havalar nasıl koçum? Sanırım ceryan alan bir yerde yatıyorsun, kafan üşütmüş gibi konuşuyorsun
aç tavuk kendini bugday ambarında görürmüş. ülkenin anasını ağlattınız. hesab veremezsiniz siz bu sehitlerin ailelerine ..
kazanacağız mutlaka
@memet_demirask_1994 ..SEN BEŞİKTAŞ MAÇINDA STAD DASIN GALİBA..OLUM BU HABER SPOR HABERİ DEYİL..YANLIŞ YERE YAZDIN SEN..İSRAİLİN DEMİRTAŞ GİBİ BİR ATA GANYAN YAPMASINA BENZEMİŞ SENİNKİ..ADAMIN BİRİ İÇMİŞ 5 LİTRE ALKOL YERLERDE SÜRÜNÜYO YOLDAN GEÇEN AYIKLARA Bİ KALKARSAM DİYE EFELENİYO...ULAN GÜNEYDOĞU HALKIDA SİZİN YILLARDIR VAMPİR GİBİ KANLARINI EMDİĞİNİZİ ANLADI...BASIN GİDİN BU ÜLKEDEN SONUNUZ KÖTÜ..
@memet_demirask_1994 BABAYIMI.PKK YA BEN DE BABA VAR.YERMİSİN.))))))))))))
SİZ ANCAK ; SİYONİSTLERİN OYUNCAĞI OLURSUNUZ,MERAKLANMAYIN ! SİZİN BİR HESABINIZ VARSA ALLAH'INDA BİR HESABI VAR VE ALLAH MUTLAKA NURUNU TAMAMLAYACAKTIR :)
Neyi kazanacaksınız.Bir kere sen Demirtaş kürt değilsin,Zazasın.Zazaca ile Kürt dili arasında ne Farsca ,ne Arapça ne de Türkçe kadar kelime dağarcığı var.Hadi ordan.Sizi gidi ABD yani Emberyalizmin köleleri.Neyiniz ekksik?Bu ülkede dil hariç diğer bütün hususlarda diğer vatandaşlardan çok daha üstün makamlara geliyor ,bütün insan haklarını kullanıyor,dili de sadece "resmi dil" olarak herhalde yaşadığınız devletin dili olacak.ABD de herkes resmi dile uyuyorsa ,uşaklarıda uymak zorunda.
Sen orada olman ve konuşabilme nimeti kimin sayesinde bu vatanın aşı ekmeği havası suyu haram olsun bu vatanı size bölme imkanını hiç kimse vermez
Eğer bu harekatlar yapılmasaydı ileride abd nin kara gücünü bu soysuzlar oluşturacak ve bize saldıracaklardı. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Şimdi baştakilerin geçmişini sorgulama zamanı değil bunu düze çıkıncaya kadar erteleyelim.
Buna kadar haber yapacak bişey bulamadınmı, Kendi adıma senin sitene gireni sikeyim
Devlet bence bunların hepsini sinir dışı etmelidir
Bu sozlerden anliyoruz ki Afrindeki savas bundan sonra yayilma egilimi gosterecek,her alanda saldirilar basliyacak.Hic yanilmadim bundada yanilmadigimi zaman gosterecek..Yazik oluyor vatanimiza,yazik oluyor Altay daglarindan bu yana destanlar yazmis bu asil millete
Ne kazanması... Mal mal bakacaksın sonunda da helak olacaksın!...
erdogan hapisten çıktıktan sonra nerelere geldi ? biraz mantıklı yorum yazın olmek öldurmek allaha mahsustur
Bide yoldaşlar demiş bak devrimciyiz sosyalistiz emperyalizme karşıyız diyenler amerikan emperyalizminin kucağına oturmuş.Ne yoldaşı emperyalizmin kuklaları kahrolsun işgalci katil pkk pyd
salayın yorumcular guzel oluyor boş laflari okumadan gecmek
Bu ülke sağ görüşü %65 olan ülke değil,%13-15 HDP.de,%25-27 CHPD. %2-3 diğer küçük partilerde %8-10 arası sandık küskünü piç olmuş oylar topla bak kaç ediyor.Noksan olan başsızlık,toparlayacak lidere ihtiyaç var.
@cemo3641 senin bu zeka dolu hesabına bakarsak ak parti ve mhp nin toplam oyu yüzde 40 ediyor :) en son secimde mhp yüzde 11 , ak parti yüzde 49 aldı. Saadet yüzde 2 aldı.
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