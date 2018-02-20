HABER

Demirtaş'tan olay yaratacak Öcalan ve hükümet iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu olan HDP Eş Genel eski Başkanı Selahattin Demirtaş, İmralı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'ın hiçbir zaman kendisi ve partisi ile talimat olarak algılanabilecek bir ilişkiye girmediğini söyledi.

Demirtaş'tan olay yaratacak Öcalan ve hükümet iddiası!

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel eski Başkanı Demirtaş'ın, avukatları aracılığıyla gönderdiği yazılı açıklama, HDP Genel Merkezi tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Demirtaş, açıklamasında, tutuklu yargılandığı dosya kapsamında Ankara'da yapılan duruşmadaki bazı sözlerinin çarpıtıldığını ve bazı basın- yayın organlarında yanlış yer aldığını öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"HÜKÜMET ÖCALAN'I BİZE TALİMAT GİBİ SUNMAYA ÇALIŞTI"

"Konunun açıklığa kavuşturulması açısından bir kez daha belirtmek gerekirse; sayın Öcalan hiçbir zaman benimle ve partimle talimat olarak algılanabilecek bir ilişkiye girmemiştir. Ancak, Hükümet, Sayın Öcalan'ın bazı değerlendirmelerini bize talimat gibi sunmaya çalışmıştır. Oysa Sayın Öcalan'dan bugüne kadar bize yönelik ne bir talimat alabilmişlerdir ne de bize herhangi bir emrivakiliği kabul ettirebilmişlerdir. Ancak, İmralı Çözüm Sürecini siyasi bir baskı ve şantaj aracı haline getirmeye çalışmışlardır. Bu baskılara ne Sayın Öcalan ne de biz boyun eğmedik.

"SÖYLEDİKLERİMİN TAMAMI YÜZDE YÜZ DOĞRUDUR"

Bu açıklamaları yapmamın nedeni de spekülatif bir gündem yaratmak değil, yargılandığım dosyada hakkımdaki bu yönlü iddialara cevap vermektir. Duruşmada söylediklerimin tamamı da yüzde yüz doğrudur. Hükümetin çözüm süreçlerine yaklaşımdaki samimiyetsizliğinin de anlaşılması açısından bunların bilinmesinde fayda olduğunu düşünüyorum."

DHA

YPG yeleklerinde Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritasıYPG yeleklerinde Öcalan arması, ders kitaplarında 'sözde' Kürdistan haritası
Son dakika! Afrin'deki Abdullah Öcalan anıtı yerle bir edildiSon dakika! Afrin'deki Abdullah Öcalan anıtı yerle bir edildi
'Barzani'nin yerine Öcalan geçmek istiyor''Barzani'nin yerine Öcalan geçmek istiyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş Abdullah Öcalan HDP Çözüm Süreci

En Çok Okunan Haberler

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Veyisoğulları Derneği’nden Zeytin Dalı Harekatı’na Destek

Veyisoğulları Derneği’nden Zeytin Dalı Harekatı’na Destek

Söke’de gençler çocuk istismarcılarına idam istedi

Söke’de gençler çocuk istismarcılarına idam istedi

Profesörün odasında 500 milyon yıllık trilobit fosili

Profesörün odasında 500 milyon yıllık trilobit fosili

Rektör Sabuncuoğlu EURIE-2018 Yükseköğretim Zirvesine katıldı

Rektör Sabuncuoğlu EURIE-2018 Yükseköğretim Zirvesine katıldı

Küçük esnafa ücretsiz dijital reklamlar önerisi

Küçük esnafa ücretsiz dijital reklamlar önerisi

Bakırçay’da son yılların en kapsamlı temizliği

Bakırçay’da son yılların en kapsamlı temizliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.