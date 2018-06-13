Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a ilişkin "Demirtaş üzerine kan sıçratmış birisidir. Bunlar PKK ile sıkı bağ içerisinde, onun talimatı dışında hareket edemeyen kişiler. Hukuk, savcılar, hakimler ve mahkeme var, tutuklu olarak yargılanan bir kişi var. 6-8 Ekim olaylarında 53 Kürt kardeşimiz katledildiğinde 'Hadi sokağa çıkın.' diyen, üzerine kan sıçratmış bu kişinin güzellemesini yapmak acaba bu ittifakın niye bu kadar derdine düşmüş." dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, beraberindeki Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Erzurum'daki eski havaalanı yolu üzerinde bulunan Palandöken Lojistik Merkezinin açılışı yaptı.

Akdağ, açılış töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hep hizmet partisi olduğunu söyledi.

AK Parti hükümetlerinin medarıiftiharı olan en önemli hizmetlerinin hep ulaştırma olduğunu ifade eden Akdağ, şöyle konuştu:

"Heyecanımızı hiçbir zaman kaybetmedik çünkü biliyoruz ki insanların en hayırlısı insanlara hizmet edenlerdir. Biz, itibarımızı göklere yükselttiği için, bayrağımıza, milletimizin bütünlüğüne, vatanımıza, devletimize dik durarak sahip çıktığı için hizmeti, hayatının bütün hedefi haline getirdiği için o uzun adamın, Recep Tayyip Erdoğan'ın hep yanında durduk, bundan sonra da yanında olacağız. Birilerinin nazarında yapmak değil, yıkmak esas olabilir."