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"Demirtaş üzerine kan sıçratmış birisidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 15:53 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: - "Demirtaş üzerine kan sıçratmış birisidir. Bunlar PKK ile sıkı bağ içerisinde, onun talimatı dışında hareket edemeyen kişiler. Hukuk, savcılar, hakimler ve mahkeme var, tutuklu olarak yargılanan bir kişi var. 6-8 Ekim olaylarında 53 Kürt kardeşimiz katledildiğinde 'Hadi sokağa çıkın.' diyen, üzerine kan sıçratmış bu kişinin güzellemesini yapmak acaba bu ittifakın niye bu kadar derdine düşmüş" - "Bunlar lafın gelişi cumhurbaşkanı adayı oldular, haberiniz olsun. Muharrem İnce iyi bir CHP grup başkanvekili olabilir, iyi polemik yapar, ağzı laf yapar, hazır cevaptır ama bütün bunlar kendi partisine genel başkan olması için yetmedi. CHP'nin başına genel başkan yapmadılar, kendi partisinin, kendi delegelerinin layık bulmadığı kişiyi genel başkanları cumhurbaşkanı adayı yaptı" - "Ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği kişi, çıkıyor televizyonlara 'Kandil'e giremezler, göreceksiniz yapamayacaklar.' diyor. Tıpkı FETÖ'nün iade edilme meselesinde sanki ABD haklıymış gibi Amerika'nın sesi gibi konuşmasına benziyor bu durum"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a ilişkin "Demirtaş üzerine kan sıçratmış birisidir. Bunlar PKK ile sıkı bağ içerisinde, onun talimatı dışında hareket edemeyen kişiler. Hukuk, savcılar, hakimler ve mahkeme var, tutuklu olarak yargılanan bir kişi var. 6-8 Ekim olaylarında 53 Kürt kardeşimiz katledildiğinde 'Hadi sokağa çıkın.' diyen, üzerine kan sıçratmış bu kişinin güzellemesini yapmak acaba bu ittifakın niye bu kadar derdine düşmüş." dedi.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, beraberindeki Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Erzurum'daki eski havaalanı yolu üzerinde bulunan Palandöken Lojistik Merkezinin açılışı yaptı.

Akdağ, açılış töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hep hizmet partisi olduğunu söyledi.

AK Parti hükümetlerinin medarıiftiharı olan en önemli hizmetlerinin hep ulaştırma olduğunu ifade eden Akdağ, şöyle konuştu:

"Heyecanımızı hiçbir zaman kaybetmedik çünkü biliyoruz ki insanların en hayırlısı insanlara hizmet edenlerdir. Biz, itibarımızı göklere yükselttiği için, bayrağımıza, milletimizin bütünlüğüne, vatanımıza, devletimize dik durarak sahip çıktığı için hizmeti, hayatının bütün hedefi haline getirdiği için o uzun adamın, Recep Tayyip Erdoğan'ın hep yanında durduk, bundan sonra da yanında olacağız. Birilerinin nazarında yapmak değil, yıkmak esas olabilir."

- "Bunlar lafın gelişi cumhurbaşkanı adayı oldular"

Akdağ, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bir mitingde 'Birinci, ikinci, üçüncü köprüler yapıldı. Üçüncü köprüyü AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü de ben yaparım.' dediğini hatırlattı.

İnce'nin, bu sözlerinin ardından katıldığı televizyon programında kendisine yöneltilen 'Dördüncü köprüyü nereye yapacaksınız?' sorusuna 'Onu lafın gelişi demiştim.' yanıtını verdiğini anımsatan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar lafın gelişi cumhurbaşkanı adayı oldular haberiniz olsun. Muharrem İnce iyi bir CHP grup başkanvekili olabilir, iyi polemik yapar, ağzı laf yapar, hazır cevaptır ama bütün bunlar kendi partisine genel başkan olması için yetmedi. CHP'nin başına genel başkan yapmadılar, kendi partisinin, kendi delegelerinin layık bulmadığı kişiyi genel başkanları cumhurbaşkanı adayı yaptı. Sonra çağırınca 'Muharrem gel buraya.' diye çağırdı. Şimdi biz böyle bir kişiyi mi cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz."

- "Bunlar PKK'nın talimatı dışında hareket edemeyen kişiler"

Muhalefetin bir araya gelerek HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkması için çabaladığını belirten Akdağ, şunları kaydetti:

"Demirtaş üzerine kan sıçratmış birisidir. Bunlar PKK ile sıkı bağ içerisinde, onun talimatı dışında hareket edemeyen kişiler. Hukuk, savcılar, hakimler ve mahkeme var, tutuklu olarak yargılanan bir kişi var. 6-8 Ekim olaylarında 53 Kürt kardeşimiz katledildiğinde 'Hadi sokağa çıkın.' diyen, üzerine kan sıçratmış bu kişinin güzellemesini yapmak acaba bu ittifakın niye bu kadar derdine düşmüş. Çünkü tamamen menfaatleri için hareket ediyorlar. Tıpkı Karamollaoğlu'nun iki üç milletvekilliği için bütün bir Saadet Partililerin oyunu CHP'ye ciro etmek için yola çıkmış olması gibi. Ama milletimiz bunu görüyor. Milletimiz 24 Haziran'dan sonra da ülkemizin önünde halletmesi gereken güvenlik meselelerinin olduğunu biliyor. Aziz milletimiz 24 Haziran'dan sonra da ekonomiyi ayakta tutacak bütün dış müdahalelere rağmen yeni reformlarla, yeni kararlarla reel ve makro ekonomiyi ayakta tutacak, büyümeyi hızlı bir şekilde devam ettirecek bir hükümete, bir yönetime, bir cumhurbaşkanına ihtiyacı olduğunu biliyor."

Recep Akdağ, Türk milletinin Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile yola devam diyeceğini ifade ederek yeni dönemde AK Parti çoğunluklu güçlü bir Cumhur İttifakı'nın oluşturduğu güçlü Meclis ile yollarına devam edeceklerini dile getirdi.

- "'Kandil'e giremezler,' diyorlar"

Hükümet olarak millete hizmet etmeye devam edeceklerini söyleyen Akdağ, şöyle devam etti:

"Bugün nasıl ki Türkiye'de terörün başını ezmişsek, nasıl ki Suriye'de oluşturulan terörün haddini Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de bildirmişsek, işte yine cesur yürekli, kararlı, dirayetli bir başkomutanın başkomutanlığında Kandil de Sincar da devam ediyor. Ama yine bizi üzen bir durum var. Ana muhalefet partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği kişi, çıkıyor televizyonlara 'Kandil'e giremezler, göreceksiniz yapamayacaklar.' diyor. Tıpkı FETÖ'nün iade edilme meselesinde sanki ABD haklıymış gibi Amerika'nın sesi gibi konuşmasına benziyor bu durum. Şundan hepiniz emin olun 81 milyonun güvenliğini kim tehdit ederse onları inlerine kadar kovalamaya ve onları inlerinde etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz. Birtakım emperyalist güçlerin, derin devletlerin Türkiye'nin huzurunu kaçırmasına fırsat veremeyiz. Büyümek, gelişmek ve yeni iş ve aş alanı oluşturmak istiyoruz."

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açılış lojistik merkezi Recep Akdağ tören

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