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Demirtaş ve Önder'in "terör örgütü propagandası" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 13:21 | Son Güncelleme

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında cumhuriyet savcısı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan beşer yıla kadar hapis cezası istedi

İSTANBUL (AA) - Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan beşer yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nin karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş sağlık raporu aldığı için katılmadı. Duruşmada, tutuksuz sanık Sırrı Süreyya Önder hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, cumhuriyet savcısına mütalaasını açıklaması için söz verdi. Sanık avukatları bu duruma itiraz etti.

Bunun üzerime Mahkeme Başkanı, duruşmanın huzurunu bozduğu gerekçesiyle avukatların dışarı çıkartılması kararı aldı.

Sanık avukatları duruşma salonundan çıktıktan sonra cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını okudu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında 17 Mart 2013'te Zeytinburnu'nda BDP organizasyonuyla gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK adına yasa dışı sloganların atıldığı ve parti yöneticilerinin konuşma yaptığı belirtildi.

Milletvekili olmaları nedeniyle Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in dosyalarının ayrıldığı ve haklarında soruşturma izni alınarak iddianame hazırlandığını hatırlatıldı.

Mütalaada, yaptıkları konuşmalar nedeniyle Demirtaş ve Önder'in ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Demirtaş ve Önder'e hapis istemi!Demirtaş ve Önder'e hapis istemi!
Demirtaş ve Önder'e hapis istemi!Demirtaş ve Önder'e hapis istemi!
İYİ Parti'den seçim açıklamasıİYİ Parti'den seçim açıklaması
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Demirtaş mütalaa Sırrı Süreyya Önder

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