İSTANBUL (AA) - Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nin karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş katılmazken, tutuksuz sanık Sırrı Süreyya Önder salonda hazır bulundu.
HDP'li milletvekilleri Hüda Kaya, Ziya Pir, Erol Dora, Garo Paylan ve Celal Doğan, bazı ülkelerden milletvekilleri duruşmayı izledi.
Mahkeme Başkanı, Selahattin Demirtaş'ın 3 günlük yatak izni raporu aldığını, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla salonda hazır edilmesinin istendiğini belirtti. Sanık Demirtaş'ın mahkemeye SEGBİS ile savunma yapmayı kabul etmediğine dair dilekçe gönderdiği kaydedildi.
Söz alan Demirtaş'ın avukatı Fırat Epözdemir, müvekkilinin sağlık raporunun dosyada olduğunu ifade ederek, savunması alınması için duruşmanın ertelenmesini talep etti.
Sanık Sırrı Süreyya Önder, TBMM Genel Kurulu'nda Nöbetçi İdare Amiri olduğu için bir önceki duruşmaya katılamadığını, duruşmayı uzatmak gibi bir gayretlerinin olmadığını dile getirerek, duruşmanın başından beri yaptıklarının savunma değil, münazara olduğunu söyledi. Önder, "Siz sözüm sınırlandırdıkça devam edin dediniz, savunmam bundan ibarettir diye tutanağa geçmiştir. SEGBİS çözümleri daha elime geçmedi." dedi.
Siyasi temsiliyetler yürüttüklerini, aslında yargı kurumlarının hassasiyetlerini gözettiklerini dile getiren sanık Önder, cezayla hukuk mücadelesinden vazgeçmediklerini, Selahattin Demirtaş'ın, Cumhurbaşkanlığı yarışında 4 adaydan biri olduğunu söyledi.
Sanık Önder, "Esasa dair savunma yapılmış hükmünün kaldırılmasını talep ediyorum. Ben böyle bir savunma yapmadım. Siyasetçinin işi konuşmaktır. HDP dedim, YPG yazılmış. TRT, Habertürk, CNN gibi kanallarda konuşmalar vardır. Bu konuşmaların kayıtlarının alınarak, Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini istiyorum. Ülkemiz Cumhurbaşkanlığı seçim arifesindedir. Eşit ve adil seçim kampanyası yapmak istiyoruz. Duruşmanın seçim sürecinden sonraki tarihe ertelenmesini istiyoruz." diye konuştu.
- Sanık avukatları, duruşmanın seçim sonrasına bırakılmasını istedi
Söz alan sanık avukatları da duruşmanın, seçim sürecinden sonraki bir tarihe bırakılmasını istedi.
Cumhuriyet savcısı, Selahattin Demirtaş'ın ikinci, üçüncü, dördüncü duruşmalara SEGBİS ile duruşmalara katıldığını, beşinci duruşmada ve bu duruşmada da rapor aldığını, bu şekilde savunma hakkını kötüye kullandığını, Önder'in de önceki duruşmada savunmasını yaptığını belirterek, mütalaasını açıklamak için dosyayı istedi.
Mahkeme heyeti, Demirtaş'ın duruşmalara SEGBİS ile katıldığını, fiziki olarak salonda bulunmasını talep ettikten sonra getirildiği duruşmada savunma yapmadığını sadece usule ilişkin itirazda bulunduğu, bu duruşmaya da rapor alarak katılmadığını ve savunma yapmadığını belirterek, sanığın kötü niyetle savunma yapmadığına hükmetti. Mahkeme, dosyanın yetkisizlikle kendi mahkemelerine gelmeden önce Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada yaptığı savunmanın dikkate alınmasına karar verdi.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıklayacağını söyledi. Sanık avukatları bu duruma itiraz etti.
Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, duruşmanın huzurunu bozmaktan dolayı avukatları uyardı.
Sanık avukatlarının, itirazlarının devam etmesi üzerine başkan, avukatların dışarı çıkartılması kararını aldı.
Bir süre salondan çıkmayan avukatlar, daha sonra salondan çıktı. Avukatlarla birlikte izleyiciler ve milletvekilleri de salondan çıktı.
Daha sonra Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Mütalaada, 17 Mart 2013'te Zeytinburnu'nda HDP organizasyonuyla gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK adına yasa dışı sloganların atıldığı ve parti yöneticilerinin konuşma yaptığı belirtildi.
Milletvekili olmaları nedeniyle Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in dosyalarının ayrıldığı ve haklarında soruşturma izni alınarak iddianame hazırlandığını hatırlatılan mütalaada, Demirtaş ve Önder'in konuşmalarında terörü ve şiddeti övdükleri anlaşıldığından "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
Sanık Önder, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.
Duruşma, 8 Haziran'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılmak üzere ertelendi.
- Güvenlik önlemleri
Dava nedeniyle duruşmanın yapıldığı binanın çevresinde, yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve zırhlı araçların olduğu güvenlik önlemleri kapsamında, TEM Otoyolu, D-100 Karayolu sapağı ve cezaevi lojmanları önü gibi farklı 5 arama noktası oluşturuldu ve duruşmaya gelen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) taraması yapıldı. Yaklaşık 300 jandarma ve komanda bina çevresinde hazır tutuldu.
- İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 17 Mart 2013'te Zeytinburnu'nda HDP organizasyonuyla gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK adına yasa dışı sloganların atıldığı ve parti yöneticilerinin "Öcalan'a özgürlük-Kürtlere statü" yazılı slayt perdesinin önünde konuşma yaptığı belirtiliyor.
Kutlamaların terör örgütü yandaşları tarafından PKK/KCK terör örgütünün sözde bayrağının açılmasıyla tamamen yasa dışı bir eyleme dönüştüğü vurgulanan iddianamede, sanıklar Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları önünde, yüzünü kapatan örgüt mensuplarının sözde bayrakları açtıkları sırada konuşma yaptıkları dile getiriliyor.
Söz konusu konuşmalarda terör örgütü ve Öcalan'ın propagandasının yapıldığı öne sürülen iddianamede, sanıkların "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
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