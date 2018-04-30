Söz alan Demirtaş'ın avukatı Fırat Epözdemir, müvekkilinin sağlık raporunun dosyada olduğunu ifade ederek, savunması alınması için duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Sanık Sırrı Süreyya Önder, TBMM Genel Kurulu'nda Nöbetçi İdare Amiri olduğu için bir önceki duruşmaya katılamadığını, duruşmayı uzatmak gibi bir gayretlerinin olmadığını dile getirerek, duruşmanın başından beri yaptıklarının savunma değil, münazara olduğunu söyledi. Önder, "Siz sözüm sınırlandırdıkça devam edin dediniz, savunmam bundan ibarettir diye tutanağa geçmiştir. SEGBİS çözümleri daha elime geçmedi." dedi.

Siyasi temsiliyetler yürüttüklerini, aslında yargı kurumlarının hassasiyetlerini gözettiklerini dile getiren sanık Önder, cezayla hukuk mücadelesinden vazgeçmediklerini, Selahattin Demirtaş'ın, Cumhurbaşkanlığı yarışında 4 adaydan biri olduğunu söyledi.

Sanık Önder, "Esasa dair savunma yapılmış hükmünün kaldırılmasını talep ediyorum. Ben böyle bir savunma yapmadım. Siyasetçinin işi konuşmaktır. HDP dedim, YPG yazılmış. TRT, Habertürk, CNN gibi kanallarda konuşmalar vardır. Bu konuşmaların kayıtlarının alınarak, Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini istiyorum. Ülkemiz Cumhurbaşkanlığı seçim arifesindedir. Eşit ve adil seçim kampanyası yapmak istiyoruz. Duruşmanın seçim sürecinden sonraki tarihe ertelenmesini istiyoruz." diye konuştu.