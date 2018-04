DEMİRTAŞ'A SAVUNMASINI YAPMASI İÇİN SON KEZ SÜRE VERİLDİ

- Demirtaş ve Önder'in "terör örgütü propagandası yapmak" gerekçesiyle yargılandığı dava...

Haber- Kamera: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Zeytinburnu'nda 2013 yılındaki Nevruz etkinlikleri nedeniyle düzenlenen mitingte yaptıkları konuşma nedeniyle "Terör örgütü propagandası yaptıkları" iddia edilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yargılandıkları davaya devam edildi. Mahkeme, sağlık mazereti göstererek duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın mazeretini kabul ederek son kez savunması yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen dava, duruşma salonuna dönüştürülen Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda yapıldı. Başka suçtan tutuklu bu suçtan tutuksuz sanık Selahattin Demirtaş ile tutuksuz sanık Sırrı Süreyya Önder duruşmaya katılmadı. Sanıkları avukatları temsil etti. Duruşmada, İsveç Konsolosluğu'ndan Anna Karslted, İngiltere Barosu'ndan avukat Ali Has, İsveç Sosyal Demokrat Partisi'nden Milletvekili Yılmaz Kerimo, Demokrasi Yoluyla Barış İçin Dul Kadınlar Kurucusu Margaret Owen (Widows For Peace Through Democracy) da duruşmaya izleyici olarak katıldı.