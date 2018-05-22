Demirtaş'ın avukatları tahliye talebinin reddine itiraz etti

Selahattin Demirtaş'ın avukatları, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve bir grup milletvekiliyle Ankara Adliyesi'ne gelerek, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına, bir üst mahkeme olan Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi verdi. İtirazın ardından adliye önünde açıklama yapan Meral Danış Beştaş, bu kararı asla kabul etmediklerini belirterek, "Demirtaş ve birçoğumuz hakkında FETÖ'nün savcı ve hakimlerinin hazırladığı iddianameler ve o dönemin kolluk güçleri tarafından oluşturulan soruşturma dosyalarıyla davalar oluşturulmuş. Onlar cezaevinde ama onların hazırladığı iddianamelerle, siyasetçiler ve Cumhurbaşkanı adayı halen cezaevinde tutuluyor" dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği 'tahliye talebinin reddi' kararına itiraz etti. İtirazın ardından HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş karara bir üye hakimin muhalefet şerhi koyduğunu belirterek, “O muhalefet şerhi de açık bir şeklide ortaya koymaktadır ki; Demirtaş'ın bir dakika daha cezaevinde kalması ağır bir adaletsizliktir, hukuksuzluğun ağır devamıdır, darbelenmesidir" dedi.

"DEMİRTAŞ DELİLLERİ NASIL KARARTACAK"

Tutukluluk halinin devamı için bazı gerekçeler gerektiğini belirten Beştaş, "Nedir bunlar? İki gerekçe söyleyelim; kaçma şüphesi ve delilleri karartma. Diğer gerekçeleri söylemeye bile gerek yok. Demirtaş delilleri nasıl karartacak? Zaten dava dosyasının tümü konuşmalarından ibaret. Bu konuşmalar konusunda deliller karartılabilir mi? Demirtaş zaman makinesini geriye çevirip, gidip 5 yıl, 10 yıl önceki konuşmalarını silebilir mi? Kaçma şüphesi diyorlar. Bu gerçekten ayıptır. Bir Cumhurbaşkanı adayını bu şüpheyle içerde tutmanın elle tutulur hiç bir yanı yok. Kendisinin bu topraklardan, bu ülkeden gitme gibi ne bir derdi var ne bir çabası oldu, ne de bundan sonra olacaktır. Böyle bir şey olsa Cumhurbaşkanı adayı olarak Türkiye milletinin, yurttaşlarının önüne çıkır mı? Bu da gülünç olmanın ötesinde bir gerekçe olamaz" diye konuştu.

"BİR ÜYE KARARA MUHALEFET ŞERHİ KOYDU"

Tutukluluk halinin devamı için 'Adli kontrol hükümleri yetersiz kalır' gerekçesinin açıklandığını belirten Beştaş, bir üyenin karara muhalefet şerhi koyduğunu söyledi. Tutukluluk hali karanın 3 satır olduğunu, karara muhalefet şerhinin ise 7 sayfa olduğunu söyleyen Beştaş, "Sayın Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiği, serbest seçim hakkının ihlal edildiğine ilişkin muhalefet şerhi tam 7 sayfa. Ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiş o muhalefet şerhi de açık bir şeklide ortaya koymaktadır ki; Demirtaş'ın bir dakika daha cezaevinde kalması ağır bir adaletsizliktir, hukuksuzluğun ağır devamıdır, darbelenmesidir. Ve Türkiye'deki seçime gölge düşürmekten öte adaletsizliği somut bir şekilde ortaya çıkarmasıdır" ifadelerini kullandı.

