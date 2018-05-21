DEMİRTAŞ'IN TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

ANKARA (DHA) HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi, 'terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.
Selahattin Demirtaş'ın avukatları, geçtiğimiz hafta, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçe sunarak, müvekkillerinin 24 Haziran 2018'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması nedeniyle 'Serbest seçim hakkının' gözetilerek tahliyesine karar verilmesini istemişti. Dilekçeyi değerlendiren mahkeme bugün kararını verdi. Mahkeme, adli kontrol şartlarının, hakkındaki suçlamalar nedeniyle bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle, Demirtaş'ın tahliye talebini reddetti.
Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)-
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