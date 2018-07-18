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Demirtaş’ın tahliye talebi reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 14:23 | Son Güncelleme

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'Terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla yargılandığı davada, tahliye talebi reddedilerek, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA) HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, 'Terör örgütü yöneticiliği' suçlamasıyla yargılandığı davada, tahliye talebi reddedilerek, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda görülen duruşmaya, Selahattin Demirtaş katılmazken, avukatları ile bazı HDP'li milletvekilleri katıldı. Mahkeme Başkanı, Demirtaş'ın, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yoğunluğu nedeniyle savunmasını hazırlayamadığını belirterek, duruşmaya katılmayacağı yönünde mazeret dilekçesi gönderdiğini belirtti. Mahkeme heyeti, gelen evrakları okuduktan sonra iddia makamına söz verdi. Savcı, okunan evraklarla ilgili bir diyeceği olmadığını belirterek, "Sanığa ait ses kayıtlarıyla ilgili bilirkişi raporlarının tamamlanmasının beklenilmesine, sanığın atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunması, sanığın kaçma şüphesinin varlığı, atılı suçların üst sınırının göz önünde bulundurularak adli kontrol şartlarının yetersiz kalacağının anlaşılmakla" diyerek Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcının görüşünün ardından Demirtaş'ın avukatları tahliye talebi yönünden savunma yaptı. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı 28-29 Ağustos 2018'e erteledi.

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