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Demirtaş'ın TRT konuşması cezaevinde çekilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 20:50 | Son Güncelleme

YSK, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yapması gereken 10'ar dakikalık iki konuşmasının, tutuklu bulunduğu Edirne Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çekilmesine karar verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yapması gereken 10'ar dakikalık iki konuşmasının, tutuklu bulunduğu Edirne Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çekilmesine karar verdi.

Karara göre, Demirtaş'ın avukatı Günizi Satar, cumhurbaşkanı adayı müvekkilinin propaganda hakkını kullanabilmesi için kayıtların ceza infaz kurumunda yapılması talebiyle Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne başvurdu.

Genel Müdürlük YSK'ya yazı göndererek, 5275 Sayılı Kanun'un 92. maddesinde, hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumu dışına çıkarılabileceği hallerin düzenlendiğini, bunlar arasında propaganda konuşmasının bulunmadığını belirtti ve propaganda konuşması çekimlerinin ceza infaz kurumunda yapılması halinde bir Kurul üyesinin hazır edilip edilemeyeceğini, konuşmaların çekimlerinin aynı gün yapılıp yapılamayacağını sordu.

YSK, yaptığı değerlendirmede, Demirtaş'ın propaganda konuşması çekimlerinin 12 Haziran'da tutuklu bulunduğu cezaevinde yapılmasını, çekimler için bir Kurul üyesinin görevlendirilmesini kararlaştırdı.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın YSK'nın 7 Haziran 2018 tarihli 2018/721 sayılı kararı ile TRT'de yapması gereken 10'ar dakikalık iki konuşmasının çekimlerinin 12 Haziran 2018 günü Selahattin Demirtaş'ın tutuklu olduğu Edirne Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, Kurulumuzun 7 Haziran 2018 tarihli 2018/721 sayılı kararımızdaki ilkelere uygun olarak yapılmasına karar verilmiştir."

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş TRT propaganda konuşması Yüksek Seçim Kurulu

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