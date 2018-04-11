Demirtaş'ın tutuklandığı terör soruşturması davası

Demirtaş, 6-7 Ekim olaylarından sorumlu tutulmak istenildiğini, buna ilişkin hakkında suç duyurusunda bulunan Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun FETÖ üyeliği suçlamasıyla cezaevinde olduğunu ifade etti.

Olaylar yaşanmadan bir hafta önce partisinin düzenlediği etkinliğe katılmak üzere ABD'ye gittiğini ve 6 ay öncesinden planlanan bu seyahatinin kara propaganda malzemesi yapıldığını iddia eden Demirtaş, "Topluma, 'ABD'ye gidip gelen Demirtaş'ın çağrısıyla 52 yurttaşımız katledildi.' algısı yapıldı." dedi.

Olaylara sebep olan çağrının mahkeme huzurunda yüzüne okunmasını isteyen Demirtaş, "Savunmamı buna göre yapmak istiyorum ancak böyle bir çağrı yok, HDP'nin sosyal medya hesabından atılan iki tweeti kast etmiyorum." diye konuştu.

Demirtaş, ABD'de olduğu sırada olayların başladığını, telefondan görüştüğü Milletvekili Pervin Buldan'ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmeyi kendisine aktardığını anlatarak şöyle devam etti:

"Pervin Buldan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kendisini arayıp 'Selahattin Bey neden ABD'de, çözüm ABD'de değil buradadır.' dediğini söyledi. Ben de 'Çözüm için burada falan değilim, 6 ay öncesinde planlanmış program için buradayım. Programımı iptal edip, geliyorum.' dedim. Bunun üzerine sabah Türkiye'ye geldim. Davutoğlu ile yüz yüze görüşme yapmadan önce bilgi almak maksadıyla Suruç'a gittim. Kobani, Suruç ile karşı karşıyadır."

Daha sonra Davutoğlu ile bir araya geldiğini, bu görüşmeden sonra toplumdaki gerginliğin azalması için görüşmenin olumlu geçtiğine dair basın açıklaması yaptığını bildiren Demirtaş, DEAŞ'ın Ayn el-Arab'a ilerlemesi üzerine bir hafta sonra Davutoğlu ile bu sefer telefonla görüştüğünü söyledi.