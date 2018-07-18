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Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamı istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 11:40 | Son Güncelleme

Savcı, "terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla yargılandığı davada eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunması" ve "sanığın kaçma şüphesinin varlığı" gerekçesiyle tutukluluk halinin devamını istedi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davaya Edirne Cezaevi'nde tutuklu olan Demirtaş katılmazken, avukatları, yakınları ve bazı HDP milletvekilleri salonda hazır bulundu.

Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından iddia makamından görüşü soruldu.

Cumhuriyet savcısı, Demirtaş'a ait bazı ses kayıtları hakkında henüz bilirkişi raporu alınmadığını ve önceki celselerde alınan ara kararların bazılarının ikmal edilemediğini beyan ederek bu hususların tamamlanmasını talep etti.

Savcı, "atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunması", "sanığın kaçma şüphesinin varlığı" ve "atılı suçların ceza miktarının üst sınırını göz önünde bulundurarak adli kontrol şartlarının yetersiz kalacağı" gerekçesiyle sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Davanın görülmesine Demirtaş'ın avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam ediliyor.

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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi HDP Selahattin Demirtaş

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